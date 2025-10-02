Acier : Thyssenkrupp et Daniel Kretinsky arrêtent les discussions en vue d'une coentreprise

( AFP / INA FASSBENDER )

Le conglomérat allemand Thyssenkrupp et la holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky (EPCG) ont annoncé jeudi l'arrêt des discussions pour créer une coentreprise autour de la branche acier en crise, laissant la voie libre à l'indien Jindal Steel.

"EPCG respecte le souhait de Thyssenkrupp de se concentrer sur les discussions avec Jindal Steel International", qui a soumis en septembre une "offre indicative" pour l'acquisition de la totalité de Thyssenkrupp Steel Europe (TSKE), la branche acier du groupe de Essen (ouest), a indiqué le groupe dans un communiqué.

Dans ce cadre, EPCG "accepte de se retirer des négociations" et va restituer sa participation de 20 % dans TKSE en se faisant rembourser le prix d'achat versé à Thyssenkrupp, poursuit le communiqué.

Daniel Kretinsky, déjà très présent dans le secteur énergétique, avait acquis via sa holding cette participation en juillet 2024, avec un accord prévoyant des discussions ultérieures pour porter sa part à 50% via une coentreprise.

La filiale de Thyssenkrupp, premier sidérurgiste européen, est confronté à la concurrence chinoise et a engagé un plan de réduction de 11.000 postes et de la production.

Jindal Steel promet de sécuriser la production allemande et de finaliser la production d'acier vert sur le site de Duisbourg (ouest) prévue pour 2027 en y investissant dans des fours à arc électrique pour plus de deux milliards d'euros.

L'offre a été saluée par le syndicat IG Metall, qui y voit une opportunité pour les salariés.

A la Bourse de Francfort, le titre Thyssenkrupp gagnait 2,27% à 11H00 GMT, dans un indice MDax des valeurs moyennes grimpant de 1,49%.

Thyssenkrupp a annoncé en mai la séparation progressive de ses secteurs d'activité, dont les pièces automobiles, électrolyseurs et les sous-marins, pour les ouvrir à des investisseurs tiers.

Les actionnaires du groupe ont approuvé en août l'introduction en Bourse de la division navale TKMS, l'une des rares branches encore rentables.