Chimie: la société de Warren Buffett rachète OxyChem pour près de 10 mds USD

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Berkshire Hathaway, la holding de l'investisseur Warren Buffett, va racheter la branche chimie de la compagnie pétrolière américaine Occidental Petroleum pour près de 10 milliards de dollars, ont anoncé les entreprises dans un communiqué commun jeudi.

Occidental vendra cette division, OxyChem, à Berkshire Hathaway pour 9,7 milliards de dollars, une opération qui devrait être finalisée au 4e trimestre 2025.

Occidental indique qu'il entend utiliser 6,5 milliards de dollars issus de la transaction pour réduire immédiatement sa dette. Celle-ci s'était creusée à l'occasion du rachat du producteur de gaz CrownRock en décembre 2023, pour environ 12 milliards de dollars.

La holding de Berkshire Hathaway - qui a des participations dans l'assurance, l'énergie ou encore le transport ferroviaire - se renforce dans le secteur industriel en mettant la main sur le fabricant de produits chimiques utilisés dans le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques ou encore la santé.

Cette opération pourrait être la dernière grosse acquisition de Warren Buffett, 95 ans, avant son départ de la tête de Berkshire Hathaway programmé pour la fin de l'année.

A partir du 1er janvier 2026, le milliardaire, qui tient les rênes de la 8e capitalisation boursière au monde, demeurera président du conseil d'administration, tandis que l'actuel vice-président du groupe, Greg Abel, deviendra directeur général.

Berkshire Hathaway, une ancienne PME textile, est devenu au fil des années un conglomérat gigantesque. Le groupe vaut aujourd'hui plus de 1.000 milliards de dollars.

Il possède des dizaines d'entreprises (des piles Duracell à l'assureur américain Geico) et des actions dans des sociétés soigneusement sélectionnées, de Coca-Cola à Bank of America, en passant par Chevron ou American Express.