USA: Il est raisonnable d'envisager une nouvelle hausse des taux cette année, dit Williams (Fed)

John C. Williams, président-directeur général de la Banque de la Réserve fédérale de New York

Le président de la Réserve fédérale de ‌New York, John Williams, a déclaré jeudi qu'il était raisonnable de penser que la banque centrale américaine ​devrait relever à nouveau ses taux d'intérêt cette année afin de réduire les risques inflationnistes.

Les opérateurs prévoient une nouvelle hausse des coûts d'emprunt par la banque centrale américaine d'ici la fin de l'année, ce ​que John Willimans considère comme "une façon raisonnable d'envisager la situation".

"Mais il faut voir. Nous allons recueillir les données et procéder comme nous l'avons ​fait entre juillet et septembre", a-t-il déclaré lors ⁠d'une conférence organisée à Londres par le groupe de réflexion National Institute of Economic and Social ‌Research (NIESR).

La banque centrale américaine a relevé la semaine dernière son taux directeur pour la première fois en plus de trois ans et 16 des 18 membres du ​comité de politique monétaire ont laissé ‌entendre qu'elle devrait probablement procéder à au moins une nouvelle hausse avant la ⁠fin de l'année.

Les pressions inflationnistes croissantes résultant de la hausse vertigineuse des prix du pétrole, dans un contexte économique qui reste solide, semblent pousser de plus en plus la Fed à relever une nouvelle ⁠fois ses taux d'intérêt, ‌et les opérateurs s'attendent à ce que le deuxième resserrement intervienne dès le mois ⁠prochain. Un autre relèvement pourrait intervenir en décembre.

Ces anticipations se répercutent nettement sur le marché obligataire, ‌le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans dépassant fermement les 5% et ⁠évoluant à son plus haut niveau depuis 2007.

La maturité à 30 ans ⁠a touché jeudi un sommet ‌depuis 2004, à 5,4439%, dans un contexte également marqué par les craintes budgétaires dans les grandes économies ​mondiales.

L'inflation constitue ainsi un "défi majeur" pour les responsables économiques ‌cherchant à trouver un équilibre entre la croissance et les risques liés aux prix, a ajouté le banquier central.

Les responsables de ​la Fed s'attendent à ce que l'inflation ne revienne à son objectif qu'en 2029.

Michael Barr, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a pour sa part déclaré mercredi que la banque ⁠centrale devrait procéder à de nouvelles hausses de taux, invoquant une inflation élevée associée à une économie solide.

"Les risques pesant sur la réalisation de notre objectif d'inflation se sont accrus, tandis que ceux qui pèsent sur le marché du travail se sont atténués", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par la Réserve fédérale de Chicago sur l'accessibilité au logement.

(William Schomberg, avec la contribution de Michael Derby ; version française ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)