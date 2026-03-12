 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:42

(Actualisé contrats à terme et Adobe)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,79% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,59% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq .IXIC :

* VOYAGISTES - Les actions des compagnies aériennes telles qu'AMERICAN AIRLINES AAL.O et SOUTHWEST LUV.N reculent légèrement en avant-Bourse, tout comme celles des compagnies de croisière NORWEGIAN NCLH.N et ROYAL CARIBBEAN RCL.N , à nouveau pénalisées par les craintes liées à la flambée des prix du pétrole.

* Les actions des sociétés énergétiques OCCIDENTAL OXY.N et EQT CORPORATION EQT.N sont quant à elles indiquées en petite hausse.

* MORGAN STANLEY MS.N recule de 2% en avant-Bourse, la banque américaine ayant limité les rachats sur l'un de ses fonds de crédit privés après une forte augmentation des demandes de retrait de la part des investisseurs.

Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la santé du secteur du crédit privé. BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a également décidé la semaine dernière de limiter les retraits d'un fonds phare face à une forte augmentation des retraits au premier trimestre.

Selon l'agence Bloomberg, JPMORGAN JPM.N a restreint ses prêts aux fournisseurs de crédit privés après avoir déprécié la valeur de certains prêts dans les portefeuilles de ces entreprises.

Le Financial Times rapporte jeudi que la société d'investissement Glendon Capital Management a déclaré que les sociétés de gestion telles que Blue Owl OWL.N dissimulaient les faiblesses de leurs portefeuilles et qu'une forte correction du secteur était imminente.

* ADOBE ADBE.O - L'éditeur de Photoshop doit publier les résultats de son premier trimestre fiscal ce jeudi après la clôture de Wall Street et ceux-ci pourraient avoir un impact sur le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

* BUMBLE BMBL.O bondit de 25% dans les échanges en avant-Bourse, ses résultats trimestriels meilleurs que prévu et la refonte de son application de rencontre axée sur l'IA ayant ravivé l'optimisme des investisseurs.

* DOLLAR GENERAL DG.N a publié jeudi une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux estimations de Wall Street, les clients se tournant vers d'autres magasins discount et détaillants en ligne pour trouver de meilleures offres dans un contexte d'incertitude économique.

L'action recule d'environ 5% en avant-Bourse.

* ESTEE LAUDER EL.N - Le géant des cosmétiques a annoncé jeudi avoir intenté un procès contre l'entrepreneuse britannique Jo Malone, sa marque de parfums "Jo Loves" et la filiale britannique de Zara pour l'utilisation du nom de Malone sur certains produits, l'entreprise américaine revendiquant la propriété du nom.

* ELI LILLY LLY.N - Les médicaments composés pour la perte de poids qui contiennent de la vitamine B12 et du tirzepatide, le principal ingrédient du traitement Zepbound d'Eli Lilly, pourraient présenter des risques pour la santé des consommateurs en raison d'une impureté non identifiée auparavant et causée lors de la préparation, a déclaré le fabricant américain de médicaments dans une lettre publique publiée jeudi.

Cet avertissement est la dernière mesure prise par la société à l'encontre des fabricants de médicaments composés qui, selon elle, commercialisent des copies illégales de Zepbound et de son médicament contre le diabète Mounjaro.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADOBE
273,7050 USD NASDAQ 0,00%
AMERICAN AIRLINE
11,0400 USD NASDAQ 0,00%
BLACKROCK
950,940 USD NYSE 0,00%
BLUE OWL CAP RG-A
9,010 USD NYSE 0,00%
BUMBLE RG-A
2,8400 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR GENERAL
144,850 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 417,27 Pts Index Ex 0,00%
ELI LILLY & CO
999,265 USD NYSE 0,00%
EQT
63,830 USD NYSE 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
91,530 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
JPMORGAN CHASE
287,420 USD NYSE 0,00%
MORGAN STANLEY
160,885 USD NYSE 0,00%
NASDAQ Composite
22 716,13 Pts Index Ex 0,00%
NORW CRS LINE
20,455 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,570 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
99,37 USD Ice Europ +6,13%
Pétrole WTI
94,23 USD Ice Europ +6,01%
RYL CARIBBEAN CR
286,500 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 775,80 Pts CBOE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
41,835 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank