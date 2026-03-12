(Actualisé contrats à terme et Adobe)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,79% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,59% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq .IXIC :

* VOYAGISTES - Les actions des compagnies aériennes telles qu'AMERICAN AIRLINES AAL.O et SOUTHWEST LUV.N reculent légèrement en avant-Bourse, tout comme celles des compagnies de croisière NORWEGIAN NCLH.N et ROYAL CARIBBEAN RCL.N , à nouveau pénalisées par les craintes liées à la flambée des prix du pétrole.

* Les actions des sociétés énergétiques OCCIDENTAL OXY.N et EQT CORPORATION EQT.N sont quant à elles indiquées en petite hausse.

* MORGAN STANLEY MS.N recule de 2% en avant-Bourse, la banque américaine ayant limité les rachats sur l'un de ses fonds de crédit privés après une forte augmentation des demandes de retrait de la part des investisseurs.

Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la santé du secteur du crédit privé. BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a également décidé la semaine dernière de limiter les retraits d'un fonds phare face à une forte augmentation des retraits au premier trimestre.

Selon l'agence Bloomberg, JPMORGAN JPM.N a restreint ses prêts aux fournisseurs de crédit privés après avoir déprécié la valeur de certains prêts dans les portefeuilles de ces entreprises.

Le Financial Times rapporte jeudi que la société d'investissement Glendon Capital Management a déclaré que les sociétés de gestion telles que Blue Owl OWL.N dissimulaient les faiblesses de leurs portefeuilles et qu'une forte correction du secteur était imminente.

* ADOBE ADBE.O - L'éditeur de Photoshop doit publier les résultats de son premier trimestre fiscal ce jeudi après la clôture de Wall Street et ceux-ci pourraient avoir un impact sur le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

* BUMBLE BMBL.O bondit de 25% dans les échanges en avant-Bourse, ses résultats trimestriels meilleurs que prévu et la refonte de son application de rencontre axée sur l'IA ayant ravivé l'optimisme des investisseurs.

* DOLLAR GENERAL DG.N a publié jeudi une prévision de chiffre d'affaires inférieure aux estimations de Wall Street, les clients se tournant vers d'autres magasins discount et détaillants en ligne pour trouver de meilleures offres dans un contexte d'incertitude économique.

L'action recule d'environ 5% en avant-Bourse.

* ESTEE LAUDER EL.N - Le géant des cosmétiques a annoncé jeudi avoir intenté un procès contre l'entrepreneuse britannique Jo Malone, sa marque de parfums "Jo Loves" et la filiale britannique de Zara pour l'utilisation du nom de Malone sur certains produits, l'entreprise américaine revendiquant la propriété du nom.

* ELI LILLY LLY.N - Les médicaments composés pour la perte de poids qui contiennent de la vitamine B12 et du tirzepatide, le principal ingrédient du traitement Zepbound d'Eli Lilly, pourraient présenter des risques pour la santé des consommateurs en raison d'une impureté non identifiée auparavant et causée lors de la préparation, a déclaré le fabricant américain de médicaments dans une lettre publique publiée jeudi.

Cet avertissement est la dernière mesure prise par la société à l'encontre des fabricants de médicaments composés qui, selon elle, commercialisent des copies illégales de Zepbound et de son médicament contre le diabète Mounjaro.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)