information fournie par Reuters • 12/03/2026 à 17:24

Stellantis discute avec des constructeurs chinois pour se renforcer en Europe selon Bloomberg

Le logo de Stellantis à l'entrée de l'usine de l'entreprise à Hordain

​Stellantis envisage des accords avec des ​constructeurs automobiles ​chinois pour ⁠consolider sa ‌position en Europe, rapporte Bloomberg ​News ‌jeudi.

Des dirigeants ⁠de Stellantis ont rencontré ⁠des ‌représentants de Xiaomi ⁠et ‌Xpeng ⁠pour évoquer des options ⁠en ‌vue d'une ​refonte ‌de ses activités dans la ​région, ⁠ajoute l'agence de presse.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Sophie ​Louet)