Microsoft lance Copilot Health
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:05

Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées.

Précisant que Copilot Health ne remplace pas le médecin, le géant informatique explique qu'il permet aux patients d'arriver au rendez-vous "préparé, avec les bonnes questions, le bon contexte, et la confiance qui vient d'une meilleure compréhension de son corps".

Rassemblant des données médicales du patient, Copilot Health utilise une IA de plus en plus sophistiquée pour comprendre les schémas dans les données de santé, faisant émerger des informations plus proactives et exploitables.

Copilot Health est développé avec une équipe clinique interne et informé par un panel externe de plus de 230 médecins issus de plus de 24 pays, qui apportent expertise médicale, retours sur la sécurité et perspectives concrètes.

Les principes responsables de l'IA de Microsoft guident la conception, le développement et le déploiement de Copilot Health, en mettant l'accent sur l'équité, la transparence et la responsabilité.

Microsoft ajoute concevoir Copilot Health avec un ensemble diversifié d'utilisateurs, en collaboration avec des organisations telles que l'AARP, qui défend les intérêts de 38 millions d'Américains âgés, et le National Health Council, représentant plus de 180 groupes de défense des patients.

Microsoft rend Copilot Health disponible grâce à un déploiement progressif, avec l'ouverture ce jour d'une liste d'attente pour rejoindre sa communauté précoce qui façonne l'expérience.

