Le logo d'Astra Zeneca est photographié à Bruxelles

La société de biotechnologie ‌Abivax dément jeudi un article de La Lettre affirmant qu'elle ​a accordé à AstraZeneca un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars afin de permettre au laboratoire pharmaceutique britannique ​de formaliser une offre publique d'achat.

"Nous démentons cette information, il s'agit de rumeurs ​infondées", a déclaré un porte-parole.

Le titre ⁠d'Abivax a augmenté de 17% jeudi matin après la ‌publication de l'article du quotidien en ligne français, mais a perdu du terrain au cours de la ​journée, la baisse s'accélérant ‌après le démenti du porte-parole. Vers 15h55 GMT, ⁠le titre avance de 4,88%.

La société française de biotechnologie a déjà démenti des rumeurs de rachat relayées par les médias ⁠français. En janvier, ‌le directeur général d'Abivax, Marc de Garidel, avait démenti ⁠un autre article de La Lettre selon lequel sa ‌société était une cible d'acquisition d'Eli Lilly.

Les investisseurs ⁠cherchant à tirer profit de la fluctuation du cours ⁠de l'action Abivax ‌ont encouragé les discussions en vue d'une acquisition au cours ​des derniers mois.

La société française, ‌qui en est au stade clinique, se concentre sur les traitements des maladies inflammatoires ​chroniques.

Abivax devrait publier fin juin les premières données de phase 3 sur l'obefazimod dans le traitement de la ⁠colite ulcéreuse. En cas de succès, cela réduirait considérablement le risque lié à un investissement dans la société et en ferait une cible d'acquisition plus sûre, mais probablement plus coûteuse.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution d'Alessandro Parodi et Mara vilcu, édité ​par Blandine Hénault)