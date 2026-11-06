(Actualisé avec contrats à terme, Moderna, Eli Lilly, Hims & Hers Health et Humana)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,97% pour le Dow Jones .DJI mais en hausse de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,40% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Les actions du secteur des semi-conducteurs et des entreprises liées aux centres de données resteront au centre de l'attention des investisseurs vendredi, après les lourdes pertes enregistrées la veille sur fond de craintes d'un durcissement de la réglementation en matière d'intelligence artificielle (IA) à la suite de la victoire électorale des démocrates aux élections de mi-mandat.

Pour l'instant, les contrats à terme laissent entrevoir un rebond à l'ouverture : NVIDIA NVDA.O avance de 3,6% dans les échanges en avant-Bourse après avoir chuté jeudi de plus de 9%, signant sa plus forte baisse journalière depuis janvier 2025.

D'autres titres du secteur des puces électroniques, dont AMD

AMD.O , INTEL INTC.O , BROADCOM AVGO.O et MICRON TECHNOLOGY

MU.O , progressent de 5% à 8,3% en avant-Bourse.

Le secteur des semiconducteurs .SOX a dégringolé de plus de 12% jeudi.

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et APPLIED DIGITAL APLD.O , les entreprises de services cloud COREWEAVE CRWV.O et NEBIUS NBIS.O , ainsi que les fournisseurs d'équipements et de services liés à l'IA, tels que GE VERNOVA GEV.N et CONSTELLATION ENERGY CEG.O , devraient tous ouvrir dans le vert après la séance noire de la veille.

Les craintes concernant l'IA coïncident avec l'introduction en Bourse prévue d'Anthropic, l'un des principaux acteurs du secteur. Certains investisseurs potentiels ont exprimé leurs doutes quant à la capacité de la start-up à mener à bien la série de présentations prévues la semaine prochaine, avant son début de cotation plus tard ce mois-ci, selon quatre sources au fait de la question.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur de véhicules électriques prévoit de réduire progressivement la production du Cybertruck dans sa gigafactory du Texas d'ici mi-2027, a déclaré vendredi son directeur général, Elon Musk, alors que ce modèle, autrefois présenté comme un concurrent des pick-ups traditionnels, peine à séduire le grand public.

Les actions des groupes appartenant au milliardaire américain, qui a dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains pour les élections de mi-mandat, ont été particulièrement malmenées cette semaine après la victoire démocrate.

Tesla a perdu près de 11% jeudi et SpaceX SPCX.O a abandonné 9%.

* AIRBNB ABNB.O progresse de 12% en avant-Bourse, la plateforme américaine de réservation de logements touristiques ayant relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026, grâce à une demande mondiale soutenue dans le secteur du voyage.

* ELI LILLY LLY.N a annoncé vendredi avoir conclu un accord permettant à la société de télésanté HIMS & HERS HEALTH

HIMS.N de commercialiser directement sur sa plateforme les médicaments contre l'obésité Zepbound et Foundayo.

L'action Hims & Hers progresse d'environ 7,6% en avant-Bourse.

* MODERNA MRNA.O a relevé vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, après que la forte demande internationale pour son vaccin contre la COVID-19 et les paiements issus de ses partenariats ont permis à la société de biotechnologie de renouer avec les bénéfices au troisième trimestre.

Le titre gagne 7,3% en pré-ouverture.

* HUMANA HUM.N avance de 3,7% en pré-ouverture après que l'assureur santé a relevé ses prévisions de bénéfice annuel à une fourchette d'au moins 9,50 dollars par action, contre une prévision antérieure d'au moins 9 dollars par action.

* MATTEL MAT.O - Le fabricant de la poupée Barbie a revu à la baisse jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, ce qui accentue encore la pression sur son nouveau directeur général, Roger Lynch, dans un contexte de faible demande et de pression de la part des investisseurs.

* THE NEW YORK TIMES COMPANY NYT.N - L'entreprise américaine de médias et d'édition est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir Letterboxd, un réseau social dédié au cinéma, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 330 millions de dollars, a rapporté jeudi le New York Times.

* ATLASSIAN TEAM.O - Le groupe de logiciels cède 15% en avant-Bourse après avoir publié jeudi soir ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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