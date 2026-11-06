Loi méthane : face à a crise énergétique, l'UE repousse certaines obligations à 2028

Cette photographie présente une vue d’ensemble du Gazometro (également appelé gazomètre), situé dans la zone industrielle du quartier Ostiense, à Rome, le 29 avril 2026. ( AFP / ANDREAS SOLARO )

Les Vingt-Sept ont acté ce vendredi le report de la loi d'un an, à 2028, s'opposant à un délai de trois ans défendu par le Parlement européen et plusieurs Etats membres.

Une négociation doit maintenant s'engager avec les eurodéputés pour tenter de trouver un compromis.

Ce vendredi 6 novembre, les Etats ont décidé de reprendre à leur compte la proposition de la Commission européenne: un report d'un an des principales obligations du texte.

Bruxelles invoque le contexte géopolitique avec la flambée des prix de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Ce report est un signal adressé aux géants des hydrocarbures.

Cette loi est farouchement combattue par les producteurs d'énergies fossiles, Etats-Unis en tête .

Ce nouveau texte doit contraindre les exploitants à inspecter fréquemment leurs équipements pour calculer leurs émissions de méthane, limiter les fuites et réparer les infrastructures défectueuses.

Quand il entrera en vigueur, les importateurs de gaz, de pétrole et de charbon devront déclarer les émissions de méthane liées à leur approvisionnement et vérifier le respect des normes européennes lors de l'extraction.

Un gaz à effet de serre très polluant

Le report d'un an était demandé par la France, quand des Etats comme la République tchèque ou l'Italie voulaient davantage. L'Allemagne s'est finalement ralliée à la position française et de la Commission.

Bruxelles avait déjà nettement assoupli cette législation cet été , en conseillant aux États membres de renoncer jusqu'à la fin 2029 aux amendes prévues en cas de non-respect des obligations de déclaration.

Le méthane est un gaz à effet de serre extrêmement polluant, deuxième contributeur du réchauffement climatique après le CO2. Inodore et invisible, le méthane provient notamment de l'élevage - des rots et flatulences des ruminants - des décharges et des infrastructures pétrogazières. Il a un pouvoir de réchauffement nettement supérieur à celui du CO2, mais une durée de vie plus courte dans l'atmosphère .

En 2025, le secteur des énergies fossiles a représenté 35 % des émissions mondiales de méthane d'origine humaine, soit environ 124 millions de tonnes, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) .

Le report que prépare l'Union européenne inquiète les organisations environnementales et l'ONU, qui avait lancé le 23 juin un "appel à l'action mondiale" contre le méthane.

Ce n'est "pas une suppression" de la loi mais un report pour "mieux la préparer" et "mieux l'appliquer", a affirmé ce vendredi un fonctionnaire européen.