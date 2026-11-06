Moderna relève sa prévision de chiffre d'affaires avec la demande de vaccins COVID-19 à l'étranger

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Moderna a relevé vendredi sa prévision de chiffre ‌d'affaires pour 2026, après que la forte demande internationale pour son vaccin contre la COVID-19 et les ​paiements issus de ses partenariats ont permis à l'entreprise de biotechnologie de renouer avec le bénéfice au troisième trimestre.

L'action Moderna progressait de plus de 6% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Ces bons résultats ​donnent un nouvel élan à la stratégie de diversification de Moderna au-delà des vaccins contre la COVID-19, notamment grâce à son vaccin contre ​la grippe récemment approuvé et à un candidat vaccin ⁠personnalisé contre le cancer, afin d’assurer une croissance durable à long terme pour sa plateforme ARNm.

Le ‌groupe table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires total comprise entre 15% et 25% en 2026, soit au-delà de ses prévisions antérieures qui tablaient sur ​une croissance pouvant atteindre 10%. Moderna prévoit ‌qu’environ la moitié de son chiffre d’affaires annuel proviendra des marchés internationaux.

En ⁠août, la FDA américaine a autorisé le vaccin antigrippal de Moderna, mFlusiva, pour les adultes âgés de 50 ans et plus, marquant ainsi la première autorisation d’un vaccin contre la grippe saisonnière à base d’ARNm.

Moderna ⁠a indiqué prévoir un ‌lancement limité aux États-Unis pendant la saison grippale 2026-2027, car l’autorisation est intervenue après ⁠la conclusion des contrats de fourniture de vaccins antigrippaux pour cette année-là.

Moderna et son partenaire Merck ont ‌déclaré le mois dernier que leur vaccin personnalisé contre le cancer, l’Intismeran autogene, associé ⁠au Keytruda, l’immunothérapie phare de Merck, avait réduit de 42% le risque de ⁠récidive du mélanome ou ‌de décès lors d’un essai à grande échelle, ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle ère dans le ​traitement du cancer.

Les laboratoires prévoient le lancement commercial du ‌traitement en 2027.

Le cours de l’action Moderna a été multiplié par plus de huit cette année, principalement après l’annonce en août ​du succès de l’essai clinique de l’intismeran autogene, ce qui en fait l’une des valeurs les plus performantes de l’indice S&P 500.

Le groupe a annoncé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars (1,16 ⁠milliards d'euros) au troisième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 885,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les États-Unis ont représenté environ 60% du chiffre d'affaires trimestriel total de Moderna.

Moderna a enregistré un bénéfice net de 162 millions de dollars, contre une perte nette d’environ 200 millions de dollars un an plus tôt.

(Rédigé par Kamal Choudhury et Mariam Sunny à Bangalore; Version française ​Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)