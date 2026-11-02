Blocage budgétaire en Belgique : la démission du Premier ministre en suspens

Entrée du Premier ministre belge Bart De Wever au palais royal, à Bruxelles, le 2 novembre 2026, pour y présenter sa démission au Roi ( BELGA / NICOLAS MAETERLINCK )

Les difficiles négociations budgétaires plongent de nouveau la Belgique dans l'incertitude. Faute de compromis au sein de sa coalition, le Premier ministre Bart De Wever a présenté lundi sa démission au Roi, qui n'a pas tranché et le recevra à nouveau en fin de semaine.

Le Roi Philippe "tient sa décision en suspens" et va entamer ce mardi des consultations avec les présidents de partis des différents partenaires de la majorité, a indiqué le Palais Royal.

La Belgique "ne peut se permettre une crise politique prolongée" autour de ce budget 2027, a-t-il insisté.

"Le Roi en appelle dès lors au sens des responsabilités de chacun et exhorte l'ensemble des parties prenantes à faire prévaloir l'intérêt général et le sens du compromis. Le Premier ministre sera à nouveau reçu par le Roi ce vendredi", a ajouté le Palais dans un communiqué.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les partis de la coalition ne sont pas parvenus à un accord sur le budget fédéral belge en 2027, notamment l'effort budgétaire massif de 10 milliards d'euros réclamé par le chef du gouvernement d'ici à 2029.

Face à ces divisions persistantes, Bart De Wever est allé proposer sa démission au Roi lundi matin.

Le conservateur flamand ne s'est pas exprimé depuis ce rendez-vous. "Il y a des jours comme ça", pouvait-on simplement lire sur le compte Instagram de son chat Maximus, l'un de ses outils de communication, volontiers décalée.

Le même type de blocage avait eu lieu il y a un an, avec une menace de démission agitée par le Premier ministre avant une entrevue avec le Roi.

Bart De Wever dirige depuis février 2025 une coalition de cinq partis ancrée au centre-droit (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit).

Le chef du gouvernement table sur un effort budgétaire massif de 10 milliards d'euros d'ici à 2029 pour réduire le déficit belge qui dépasse les 5 % du PIB.

Manifestations contre l'austérité

Le Premier ministre belge Bart De Wever à son arrivée au Palais royal, à Bruxelles, le 2 novembre 2026 ( BELGA / NICOLAS MAETERLINCK )

L'effort passe principalement par des coupes dans les dépenses publiques, notamment dans la santé, mais inclut aussi, côté recettes, une hausse de la TVA contre laquelle un des partenaires de la coalition est vent debout.

Ce parti, le Mouvement réformateur (MR, libéral francophone), est farouchement opposé à tout nouveau relèvement de la fiscalité, qui selon lui aggraverait encore davantage l'inflation.

"Le volume de taxes sur la table reste beaucoup trop élevé et dépasse largement ce qui était prévu dans l'accord de gouvernement. Refuser de mener de véritables réformes pour réduire les dépenses publiques condamne le pays à creuser un déficit toujours plus grand", a ainsi réagi lundi David Clarinval membre de MR et ministre de l'Économie.

Au sein de la coalition, les chrétiens-démocrates flamands ont appelé à reprendre au plus vite les discussions face à la gravité de la situation.

Et les centristes des Engagés ont plaidé pour une répartition "équitable" des efforts "entre ceux qui ont le plus et les autres citoyens", grâce à une "contribution des épaules les plus larges".

Dans l'opposition, le Parti socialiste francophone a accusé l'exécutif de "protéger coûte que coûte les grandes fortunes au détriment du reste de la population".

A l'extrême droite, le Vlaams Belang a reproché au gouvernement une "crise budgétaire historique".

Jusqu'ici, Bart De Wever a refusé la perspective d'un budget d'urgence qui serait calqué sur le dernier exercice annuel, la pratique dite des "douzièmes provisoires", qu'autorise la loi belge.

Les discussions se tiennent sous la pression des syndicats, qui mobilisent depuis des mois contre l'austérité.

Le 9 octobre, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé contre la rigueur, avec des scènes de violences et des dégradations en marge du cortège.

De nombreux slogans dans la manifestation évoquaient les écarts croissants de richesse et le souhait de voir les hauts revenus davantage contribuer aux efforts.

Du côté du patronat, la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) a appelé à éviter "la crise politique" et "l'incertitude" , au moment où "les marchés financiers portent une attention de plus en plus soutenue à la Belgique", selon des propos rapportés par l'agence Belga.