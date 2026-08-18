La Chine rend hommage à l'ex-Premier ministre Zhu Rongji lors de ses funérailles

Le drapeau chinois en berne à Pékin, le 18 août 2026, pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji ( AFP / ADEK BERRY )

La Chine a rendu hommage mardi à l'ancien Premier ministre Zhu Rongji, artisan de réformes qui ont contribué au formidable essor de son pays et son intégration dans l'économie mondiale, décédé la semaine dernière à 97 ans.

Les autorités ont fait mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments gouvernementaux et sur la place Tiananmen à Pékin. Et le numéro un chinois Xi Jinping ainsi que de hauts responsables du Parti communiste ont assisté à ses obsèques, a rapporté la chaîne d'Etat CCTV.

Sa dépouille a été incinérée au Cimetière révolutionnaire de Babaoshan à Pékin, où reposent des figures révolutionnaires et des personnalités de l'Etat et du parti, a dit CCTV.

Cet ardent défenseur de l'ouverture économique de son pays en tant que Premier ministre (1998-2003) est décédé de maladie le 12 août à Pékin.

Sa nécrologie officielle a salué en lui "un membre éminent du Parti communiste chinois, un combattant communiste loyal aguerri par une longue expérience".

L'hommage qui lui a été rendu à Tiananmen était en tête des tendances sur le site Weibo.

"Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays - nous nous souviendrons toujours de vous", a écrit un internaute sur la plateforme.

Lors de ses funérailles, le président Xi, le Premier ministre Li Qiang et d'autres officiels éminents "se sont rapprochés lentement de la dépouille de Zhu Rongji au son d'une musique funèbre", a dit CCTV.

Les drapeaux chinois (d) en berne sur la place Tiananmen, à Pékin, le 18 août 2026, pour honorer la mémoire de l'ancien Premier ministre chinois Zhu Rongji ( AFP / ADEK BERRY )

Puis ils "sont restés debout dans un silence solennel, se sont inclinés trois fois pour rendre hommage au défunt et ont serré la main des proches du camarade Zhu Rongji", a rapporté la chaîne.

Surnommé le "Gorbatchev chinois", Zhu Rongji a mené d'importantes réformes économiques, comme la privatisation d'entreprises d'Etat et du logement urbain, et s'est érigé en figure de la lutte contre la corruption.

Il est également salué pour avoir atténué l'impact sur la Chine de la crise financière de 1997 qui a frappé l'Asie.

M. Zhu a oeuvré pour l'adhésion de Pékin à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Mais ses réformes ont aussi été critiquées pour avoir supprimé des dizaines de millions d'emplois et accentué les inégalités.