Séisme en Indonésie : 70 morts, hausse importante du nombre de déplacés et de blessés

Des déplacés dans une tente à Maumere le 18 août 2026, après le séisme qui a frappé l'île de Flores, en Indonésie ( AFP / JUNI KRISWANTO )

Le nombre de déplacés et de blessés par le puissant séisme qui a touché l'Indonésie samedi a considérablement augmenté, ont indiqué les services d'urgence mardi, au moins 40.000 personnes se trouvant dans des abris temporaires.

Le bilan des morts de ce tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a frappé l'île de Flores, dans l'est du pays, est aussi en hausse, avec la confirmation de deux nouveaux décès, portant le total à 70.

Plus de 40.000 personnes sont désormais recensées comme déplacées par le séisme, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes, la BNPB. Le précédent bilan, annoncé lundi, faisait état de 12.800.

La catastrophe a fait en outre au moins 1.100 blessés, soit dix fois plus que ce qui avait été communiqué la veille.

Près de 12.000 habitations ont été endommagées dans plusieurs villes de Flores où, selon un porte-parole de la BNPB, de nombreux habitants refusent de rentrer chez eux, effrayés par les multiples répliques qui secouent l'île.

"Le nombre de personnes déplacées ne reflète pas l'ampleur des dégâts causés aux maisons, mais plutôt l'impact psychologique sur les habitants", a déclaré ce porte-parole, Berton Suar Pelita Panjaitan, lors d'une conférence de presse.

Plus de 2.100 répliques ont été enregistrées depuis samedi, dont 70 d'une intensité suffisante pour être ressenties par la population, a-t-il expliqué.

Davantage d'aide gouvernementale a commencé à arriver lundi. "Des fournitures essentielles ont été livrées par les voies terrestre, maritime et aérienne aux habitants dans le besoin", a déclaré M. Berton, ajoutant qu'il manque encore de la nourriture, de l'eau potable, des tentes et des installations sanitaires.

Plus de 100 tonnes de matériel de secours ont été acheminées vers l'île depuis samedi, selon la BNPB.

Le chef de la Police nationale, Listyo Sigit Prabowo, a pour sa part déclaré que la police avait aussi distribué près de 250 tonnes d'aide, comprenant de la nourriture, des médicaments, des vêtements, des générateurs et d'autres fournitures.

L'Indonésie subit fréquemment des tremblements de terre car elle se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, zone d'intense activité sismique et volcanique qui s'étend du Japon à l'Asie du Sud-Est et traverse l'océan Pacifique.

En 2004, un puissant séisme de magnitude 9,1 au large des côtes de Sumatra avait déclenché un tsunami, causant environ 220.000 morts dans toute la région, dont quelque 170.000 en Indonésie.