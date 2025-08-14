Bond des ventes trimestrielles du géant chinois du commerce en ligne JD.com

Un entrepôt de JD.com à Pékin, en Chine. ( AFP / WANG ZHAO )

Le géant chinois du commerce en ligne JD.com a annoncé jeudi un bond de 22,4% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, dans un contexte de concurrence féroce en Chine dans les secteurs du commerce électronique et de la livraison de nourriture.

Ces dernières années, la plateforme d'achats basée à Pékin a subi une baisse de la consommation intérieure conjuguée à la concurrence accrue de la part de son principal rival, Alibaba.

JD.com a réalisé des ventes de 356,7 milliards de yuans (49,8 milliards de dollars) sur la période de trois mois se terminant le 30 juin, soit une hausse de 22,4% par rapport à l'année précédente, selon les résultats publiés à la Bourse de Hong Kong.

Le bénéfice net, cependant, s'est établi à 6,2 milliards de yuans pour le trimestre (environ 900 millions de dollars), en baisse par rapport aux 12,6 milliards de yuans enregistrés à la même période l'année dernière.

Au deuxième trimestre, la plateforme a observé "un élan soutenu" dans ses activités principales de vente au détail ainsi que dans son service de livraison de nourriture, a déclaré sa directrice générale Sandy Xu.

"Au deuxième trimestre, nous avons constaté une forte croissance du trafic utilisateur, des clients actifs trimestriels et de la fréquence des achats des utilisateurs sur la plateforme JD," a-t-elle ajouté.

JD.com a lancé son propre service de livraison de repas en février dans le but de défier le fournisseur dominant Meituan.

L'entreprise avait annulé les frais de livraison cette année pour les restaurants enregistrés avant le 1er mai, dans une tentative de prendre des parts de marché à Meituan et au service Ele.me d'Alibaba.

L'incursion de JD.com dans le secteur alimentaire intervient alors que Pékin adopte de plus en plus les plateformes de services en ligne comme un levier utile pour l'emploi et la consommation intérieure face aux pressions plus larges pesant sur la croissance.

Mais l'intensification de la concurrence a également soulevé des inquiétudes concernant des pratiques déloyales, le principal régulateur de marché de Pékin exhortant les principaux fournisseurs de services de livraison de nourriture, notamment JD.com, Meituan et Ele.me, à respecter les lois sur le commerce électronique.

Fin juillet, JD.com a annoncé avoir signé un accord pour l'acquisition pour de 2,2 milliards d'euros du géant allemand du commerce de détail d'électronique Ceconomy, ce qui renforcerait la présence du groupe chinois en Europe.

Ceconomy est la maison mère de deux grands détaillants, MediaMarkt et Saturn, qui possèdent un réseau de plus de 1.000 magasins d'électronique, principalement en Allemagne mais aussi dans plusieurs autres pays européens.