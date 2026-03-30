Défense : Renault confirme développer des drones terrestres militaires et civils

"Nos équipes de R&D travaillent sur différents projets dans le secteur de la défense, en recherchant aussi à chaque fois des applications civiles", a expliqué le constructeur.

( AFP / RODRIGO BUENDIA )

Le constructeur automobile français Renault a reconnu lundi 30 mars travailler à "un projet de drone terrestre à usage militaire et civil" destiné à la reconnaissance sur le champs de bataille, confirmant en partie un article de L'Usine Nouvelle sur un partenariat entre le constructeur et John Cockerill, propriétaire du fournisseur de véhicules militaires Arquus.

"Nos équipes de R&D testent et explorent diverses options, comme les robots terrestres, présentant également un potentiel d'applications civiles. Il s'agit d'un projet d'étude exploratoire ", a indiqué Renault sans confirmer de nom d'entreprise partenaire.

Le constructeur automobile a rappelé avoir été contacté en début d'année par le ministère des Armées, intéressé par ses capacités de développement et production rapide. "Nos équipes de R&D travaillent sur différents projets dans le secteur de la défense, en recherchant aussi à chaque fois des applications civiles ", a ajouté Renault.

Petit 4x4 équipé de caméras

Selon L'Usine Nouvelle , le prototype de drone terrestre que Renault prépare avec John Cockerill aurait la taille d'une petite voiture et devrait être présenté au salon Eurosatory en juin prochain, ce que le constructeur n'a pas confirmé.

Pensé pour la reconnaissance sur le champ de bataille, il a l'allure, selon le journal spécialisé, d' un petit 4x4 lunaire équipée de plusieurs caméras suspendues . Il serait produit sur une plateforme technologique reprenant certains modules et composants du groupe Renault.

Il s'agit d'un nouveau projet de Renault dans la défense après celui de drone aérien réalisé avec la société de défense Turgis Gaillard et qui doit être produit dans son usine du Mans, jusqu'à 600 exemplaires par mois.

À plus long terme, toujours selon L'Usine Nouvelle , un second projet pourrait voir le jour entre Renault et Arquus dans les véhicules militaires légers, en militarisant des modèles potentiellement dérivés de la gamme Dacia.