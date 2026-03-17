La famille Hermès devient le plus gros actionnaire des entreprises du CAC 40 en 2024 (étude)

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La famille Hermès est devenue en 2024 le plus gros actionnaire du CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, devant la famille Arnault (groupe LVMH), selon une étude de l'opérateur Euronext publiée mardi.

A l'instar des années précédentes, trois familles composent le podium des principaux détenteurs de capital d'entreprises du CAC 40: la famille Hermès prend la tête du classement avec 6,9%, devant la famille Arnault (groupe LVMH) qui détient 6,6% du total, et les Bettencourt-Meyers (L'Oréal) 2,7%.

"C'est vraiment un effet valeur sur la performance des sociétés", explique Mathieu Caron, chargé des marchés primaires de l'opérateur boursier Euronext. Le titre Hermes a gagné 21,6% en 2024 quand LVMH a perdu 13,4%, "ce qui explique ce changement dans le classement".

"La typologie de sociétés du CAC 40", avec une forte présence du secteur du luxe, "fait qu'en effet, les familles sont très représentées", souligne Mathieu Caron. "C'est sans doute un peu moins le cas sur les autres indices européens majeurs."

Les grandes familles sont talonnées par les deux géants américains de la gestion d'actifs Blackrock (qui détient 2,6% de l'actionnariat du CAC 40) et Vanguard (2,5%).

"L'Etat français est toujours en bonne position", souligne M. Caron, détenant 2,4% de l'actionnariat de l'indice vedette de la Bourse de Paris.

Au total, les gestionnaires d'actifs représentaient 25% de l'actionnariat du CAC 40 en 2024, les grands groupes familiaux 20,4%, et les investisseurs particuliers 6,8%, selon l'étude annuelle d'Euronext sur l'actionnariat du CAC 40.

L'opérateur boursier européen se base entre autres sur les rapports annuels produits par les sociétés elles-mêmes, expliquant pourquoi il traite les données d'il y a deux ans. Euronext se base aussi sur des informations fournies par Morningstar, sur des données du fournisseur de services financiers Factset et sur la part des actionnaires particuliers dans le capital des sociétés.

L'opérateur précise n'avoir pu identifier que 67% des actionnaires des sociétés cotées au CAC 40.