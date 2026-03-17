Commerzbank qualifie l'offre d'UniCredit sur ses actions de très basse

Le logo de la Commerzbank dans une agence de Cologne

La ‌présidente du directoire de Commerzbank, Bettina ​Orlopp, a déclaré mardi que l'offre présentée par UniCredit pour ses actions était fixée ​à un prix très bas, soulignant ainsi la ​réticence de longue date ⁠de la banque allemande à un ‌rachat par son concurrent italien.

Bettina Orlopp a également indiqué que Commerzbank n'avait ​pas ‌encore reçu de plan concret de ⁠la part d'UniCredit, qualifiant la situation d'"étrange".

"Nous avons besoin de quelque chose de ⁠concret. Et ‌on pourrait s’attendre à ce que ⁠quelqu’un qui est allé aussi loin ‌ait quelque chose dans ses ⁠tiroirs qu’il puisse partager avec nous. ⁠C’est ce ‌que nous demandons", a-t-elle déclaré lors d’une ​conférence.

Ces déclarations ‌interviennent au lendemain d’une nouvelle offensive d’UniCredit visant à faire ​pression sur la Commerzbank pour qu’elle accepte des négociations de fusion, ⁠avec une offre à la baisse visant à porter sa participation dans la banque allemande au-delà de 30%.

(Rédigé par Tom Sims; version française Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)