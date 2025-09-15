(Actualisé avec Intel, Alaska Air, Tesla, EchoStar ; cours à jour)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq.

* NVIDIA NVDA.O - L'Administration d'État pour la régulation des marchés (SAMR), l'autorité chinoise de la concurrence, a déclaré lundi qu'une enquête préliminaire avait conclu que le géant américain des puces électroniques avait enfreint la loi anti-monopole du pays, sans donner plus de détails. L'action perd 2,2% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O - OpenAI prévoit partager environ 8% de ses revenus avec ses partenaires commerciaux, notamment Microsoft, d'ici la fin de la décennie, contre 20% actuellement, a rapporté vendredi le site The Information.

* ALPHABET GOOGL.O - Penske Media, le propriétaire de Rolling Stone, Billboard et Variety, a déposé vendredi une plainte contre Google, affirmant que les résumés générés par l'intelligence artificielle du géant technologique américain utilisaient le contenu journalistique produit par ses médias sans son consentement et réduisaient le trafic vers ses sites web.

Par ailleurs, Google n'a pas réussi à convaincre une cour d'appel américaine de prolonger la suspension d'une ordonnance l'obligeant à réformer sa boutique d'applications Google Play, dans le cadre d'un procès intenté par Epic Games, le fabricant du jeu vidéo "Fortnite".

* INTEL INTC.O a annoncé lundi avoir revu à la baisse son objectif de dépenses d'exploitation ajustées pour l'ensemble de l'année 2025, le ramenant de 17 milliards de dollars à 16,8 milliards de dollars, afin de refléter la déconsolidation de son activité de puces programmables, Altera.

* PAYPAL PYPL.O , BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N , S&P GLOBAL SPGI.N - Le gouvernement britannique a annoncé samedi plus de 1,25 milliard de livres sterling (1,69 milliard de dollars) d'investissements supplémentaires de la part de grandes sociétés financières américaines, avant la visite d'État du président Donald Trump au Royaume-Uni cette semaine.

Londres et Washington annonceront également des accords sur la technologie et l'énergie nucléaire civile plus tard cette semaine, alors que les deux pays continuent de discuter des droits de douane sur l'acier dans le cadre d'un accord commercial très attendu.

* APPLE AAPL.O - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé Apple à déployer une fonctionnalité de détection de l'hypertension sur certaines de ses montres connectées, a annoncé vendredi l'organisme de réglementation sanitaire dans un communiqué.

* UNITEDHEALTH UNH.N - Le premier assureur santé américain, confronté à de nombreux défis réglementaires, a sollicité des rencontres avec le président américain Donald Trump, mais n'en a encore obtenu aucune, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* TESLA TSLA.O prend 6,3% en pré-ouverture après que son dirigeant Elon Musk a indiqué avoir acheté 2,57 millions d'actions le 12 septembre.

Le constructeur américain de voitures électriques prévoit par ailleurs d'augmenter la production de son usine allemande jusqu'à la fin de l'année en raison de ses ventes solides, a déclaré dimanche le directeur de l'usine de Gruenheide à l'agence de presse allemande DPA.

* ECHOSTAR SATS.O a déclaré lundi prévoir de disposer d'une trésorerie totale de 24,1 milliards de dollars après avoir utilisé le produit de la vente de ses licences de spectre pour rembourser sa dette, renforcer son bilan et soutenir la croissance dans les secteurs des communications sans fil, des satellites et des technologies.

* GE AEROSPACE GE.N - Les membres du syndicat United Auto Workers des usines GE Aerospace d'Evendale, dans l'Ohio, et d'Erlanger, dans le Kentucky, ont conclu un accord provisoire avec l'entreprise, a annoncé vendredi le syndicat.

* ALASKA AIR ALK.N s'attend à ce que son bénéfice trimestriel se situe dans la fourchette basse de ses prévisions précédentes, car les coûts élevés du carburant et les difficultés opérationnelles pèsent sur ses marges, a déclaré lundi la compagnie aérienne américaine.

* CORTEVA CTVA.N - La société américaine de produits agrochimiques envisage une scission qui séparerait ses activités semencières et pesticides en deux sociétés distinctes, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia et Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)