Les entreprises ne devraient pas être tenues de publier des rapports trimestriels, dit Trump

Le président américain Donald Trump a demandé lundi à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, de cesser d'exiger des entreprises qu'elles publient leurs résultats de façon trimestrielle et de les publier plutôt tous les six mois.

"Cela permettra d'économiser de l'argent et de permettre aux dirigeants de se concentrer sur la bonne gestion de leurs entreprises", a-t-il écrit dans un message publié sur Truth Social.

"Avez-vous déjà entendu dire que la Chine a une vision de la gestion d'une entreprise sur 50 à 100 ans, alors que nous gérons nos entreprises sur une base trimestrielle ? Ce n'est pas bon !!!", a-t-il ajouté.

Le président républicain avait demandé à la SEC d'envisager d'éliminer les exigences pour les entreprises cotées en Bourse pendant son premier mandat à la Maison blanche, de 2017 à 2021.

