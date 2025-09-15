 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 899,79
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les entreprises ne devraient pas être tenues de publier des rapports trimestriels, dit Trump
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 15:04

Le président américain Donald Trump

Le président américain Donald Trump

Le président américain Donald Trump a demandé lundi à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, de cesser d'exiger des entreprises qu'elles publient leurs résultats de façon trimestrielle et de les publier plutôt tous les six mois.

"Cela permettra d'économiser de l'argent et de permettre aux dirigeants de se concentrer sur la bonne gestion de leurs entreprises", a-t-il écrit dans un message publié sur Truth Social.

"Avez-vous déjà entendu dire que la Chine a une vision de la gestion d'une entreprise sur 50 à 100 ans, alors que nous gérons nos entreprises sur une base trimestrielle ? Ce n'est pas bon !!!", a-t-il ajouté.

Le président républicain avait demandé à la SEC d'envisager d'éliminer les exigences pour les entreprises cotées en Bourse pendant son premier mandat à la Maison blanche, de 2017 à 2021.

(Rédigé par Brendan O'Brien et Doina Chiacu ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 15:13

    Les entreprises ne devraient pas être tenues de publier leurs comptes tout cour, ni de déclarer leurs bénéfices.
    C'est la vision de Uncle Donald!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elon Musk, le 29 novembre 2023, à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )
    Elon Musk achète pour un milliard de dollars d'actions Tesla
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 15:23 

    Elon Musk, patron de Tesla , a acheté pour environ un milliard de dollars d'actions du constructeur américain de voitures électriques vendredi, selon un document déposé lundi auprès du gendarme boursier américain. D'après ce document, le milliardaire, également ... Lire la suite

  • Amundi
    La BCE adopte une approche mesurée
    information fournie par Amundi 15.09.2025 15:13 

    Hausse de l'inflation aux Etats-Unis, nomination d'un nouveau premier ministre en France, baisse des pressions sur les prix en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. La BCE a maintenu ses taux directeurs lors de sa réunion de septembre, et a ... Lire la suite

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    Tesla bondit après l'acquisition par Musk d'actions du fabricant de véhicules électriques pour une valeur d'un milliard de dollars
    information fournie par Reuters 15.09.2025 15:10 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'article) Les actions de ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 15.09.2025 14:57 

    (Actualisé avec cours à jour, contrats à terme, Snap, VF, Smurfit Westrock) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,29% pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank