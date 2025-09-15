 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tesla bondit après l'acquisition par Musk d'actions du fabricant de véhicules électriques pour une valeur d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Les actions de Tesla TSLA.O ont bondi de plus de 8 % dans les échanges avant bourse lundi après qu'un dépôt réglementaire a montré que le directeur général Elon Musk avait acheté pour près d'un milliard de dollars d'actions du fabricant de véhicules électriques.

L'achat d'actions renforce la volonté de M. Musk d'exercer un plus grand contrôle sur Tesla, qui s'efforce d'atteindre ses objectifs ambitieux en matière de robotsaxis, d'intelligence artificielle et de robotique, dans le but de passer du statut de fabricant de véhicules électriques à celui de leader dans le domaine de la technologie. En décembre, M. Musk détenait une participation d'environ 13 %, selon les données de LSEG.

M. Musk a déclaré avoir acheté 2,57 millions d'actions dans le cadre de transactions sur le marché libre vendredi, en payant entre 372,37 et 396,54 dollars par action, selon la déclaration.

Les actions Tesla ont bondi de plus de 7 % vendredi, prolongeant ainsi les gains solides enregistrés lors de la séance précédente. L'action, qui a baissé d'environ 2 % cette année, est en passe d'enregistrer une troisième séance de hausse consécutive si les mouvements de pré-marché se maintiennent.

M. Musk n'a cessé d'exiger une participation plus importante et des droits de vote accrus au sein de Tesla. Il a également menacé de construire des produits d'intelligence artificielle et de robotique en dehors de Tesla s'il ne parvenait pas à obtenir 25 % des droits de vote.

Au début du mois, le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour M. Musk, ce qui constitue un énorme vote de confiance pour le leadership de M. Musk de la part du conseil d'administration, même si l'entreprise trébuche dans un contexte de concurrence féroce et d'une demande de véhicules électriques en chute libre.

Vendredi, la présidente du conseil d'administration, Robyn Denholm, a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'activité politique de M. Musk avait nui aux ventes et a déclaré que le milliardaire était de retour "au premier plan" dans l'entreprise après plusieurs mois passés à la Maison Blanche.

L'activité politique de M. Musk et ses affrontements publics avec le président Donald Trump ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs concernant les distractions et les pertes potentielles de ventes, ce qui a pesé sur l'action de la société cette année.

