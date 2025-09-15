La BCE adopte une approche mesurée

Amundi

Hausse de l'inflation aux Etats-Unis, nomination d'un nouveau premier ministre en France, baisse des pressions sur les prix en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La BCE a maintenu ses taux directeurs lors de sa réunion de septembre, et a souligné que la décision de nouvelles baisses de taux sera basée sur l'évolution des données macroéconomiques.

Cette année, la banque centrale a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique. Elle souligne que celle-ci est restée résiliente jusqu'à présent, grâce à la solidité de la demande intérieure et du marché du travail. La banque centrale anticipe également que la baisse des taux d'intérêt qui a déjà eu lieu stimulera à la fois la consommation des ménages et les investissements. Notons cependant que la BCE a légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026, signe d'inquiétudes quant à la croissance à plus long terme.

Il est toutefois important de souligner que, bien que l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne (UE) ait réduit certaines incertitudes commerciales, les droits de douane sur les exportations de l'UE sont plus élevés qu'avant. Ces mesures pourraient affecter la croissance économique européenne, renforçant le besoin d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :