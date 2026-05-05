(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, KKR, Coinbase, Archer-Daniels-Midland)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , de 0,46% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,69% pour le Nasdaq .IXIC :

* DUPONT DD.N bondit de 5,1% en avant-Bourse. Le fabricant de matériaux industriels a relevé ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires, après avoir dépassé les attentes sur le bénéfice du premier trimestre, grâce à des hausses de prix et une plus value liée à la cession de sa division Aramids, spécialisée dans la production de Kevlar.

* PFIZER PFE.N a publié mardi un bénéfice au titre du premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, soutenu par une forte demande pour des médicaments plus anciens comme l'anticoagulant Eliquis et l'anticancéreux Padcev.

* BIONTECH 22UAy.DE BNTX.O - La société allemande, partenaire de Pfizer, a annoncé mardi la fermeture de sites, ce qui affectera jusqu'à 1.860 salariés. Le groupe a parallèlement annoncé son intention de racheter ses propres actions pour un montant maximal d'un milliard de dollars, à la suite de l'annonce du départ de deux de ses cofondateurs.

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O recule de 2% en avant-Bourse malgré le relèvement lundi par le groupe de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, tandis que les résultats trimestriels ont dépassé les attentes.

Cette solide publication, qui témoigne d'une demande croissante pour ses logiciels d'analyse de données de la part de l'administration américaine et d'autres clients, ne suffit pas à satisfaire les investisseurs. Les analystes de Jefferies se demandent si la croissance du groupe pourra continuer à s'accélérer avec une base beaucoup plus large, rendant les comparaisons au cours des prochains trimestres moins flatteuses.

* KKR KKR.N a annoncé mardi avoir perçu des commissions plus élevées grâce à la gestion d'un volume croissant d'actifs et avoir généré davantage de revenus grâce aux opérations, dépassant ainsi les prévisions pour le premier trimestre.

L'action prend 1% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O prend 3,8% en avant-Bourse. Selon l'agence Bloomberg, APPLE AAPL.O est en discussions préliminaires avec Intel et Samsung Electronics 005930.KS pour la production des processeurs principaux de ses appareils.

* PAYPAL PYPL.O a dépassé mardi les attentes de Wall Street concernant ses résultats du premier trimestre, la bonne tenue des dépenses de consommation ayant stimulé l'activité de la société de paiement en ligne.

* MARATHON PETROLEUM MPC.N prend 3% en avant-Bourse. Le raffineur pétrolier a dépassé les attentes sur le bénéfice du premier trimestre, ayant tiré profit de la hausse des marges dans un contexte de resserrement de l'offre mondiale de brut lié à la guerre au Moyen-Orient.

* ARCHER-DANIELS-MIDLAND ADM.N a revu à la hausse mardi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice et a dépassé les estimations avec ses résultats trimestriels.

* COINBASE COIN.O a annoncé mardi qu'il allait supprimer environ 700 postes, soit environ 14% de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'un plan de restructuration visant à réduire les coûts et à repositionner l'entreprise pour l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O gagne 1,5% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice au titre du premier trimestre supérieur aux prévisions, grâce à une réduction des coûts et à une amélioration des résultats du "streaming".

* HARLEY-DAVIDSON HOG.N - Le chiffre d'affaires du fabricant de motos a dépassé les attentes au premier trimestre grâce à la croissance du commerce de détail en Amérique du Nord.

* ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O doit publier ses résultats mardi après la clôture.

* PINTEREST PINS.N a fait état lundi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieure aux attentes des analystes, misant sur une croissance soutenue des dépenses publicitaires, ce qui fait grimper l'action de 16,1% en avant-Bourse.

* DUOLINGO DUOL.O plonge de 12,5% en avant-Bourse. La plateforme d'apprentissage des langues a affiché de solides résultats pour le premier trimestre, mais a laissé entrevoir une trajectoire de croissance plus modérée pour la suite, car elle privilégie l'engagement des utilisateurs et l'amélioration des produits plutôt que la monétisation à court terme.

* ONSEMI ON.O perd 4,3% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant publié un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de 1,51 milliard de dollars, supérieur aux attentes mais en repli de 1% par rapport au trimestre précédent. Le groupe a ajouté anticiper un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre meilleur que prévu, misant sur une demande soutenue pour ses puces à mesure que l'industrie automobile se redresse.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O - Seaport Research Partners entame le suivi à "acheter".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)