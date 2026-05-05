Le déficit commercial américain se creuse en mars, en ligne avec les attentes

Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois de mars, sous l'effet d'une hausse plus marquée des importations que des exportations, venant s'établir sensiblement proche des attentes des marchés, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Au mois de mars, la balance commercial des biens et services a vu son déficit s'établir à 60,3 milliards de dollars, en hausse de 4,4% par rapport au mois de février, dont les données ont été par ailleurs légèrement révisées à la hausse.

C'est un peu mieux que ne l'anticipaient les analystes, qui s'attendaient à voir le déficit américain atteindre 60,9 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

La hausse s'explique avant tout par une accélération des importations, qui ont augmenté de 2,3% sur un mois pour atteindre 381,2 milliards de dollars.

Dans le détail, l'augmentation concerne grosso modo toutes les principales catégories de biens, tant l'automobile que les biens de consommation ou ceux d'investissements, alors que les importations de services sont en léger recul, avec en particulier une baisse de l'utilisation de la propriété intellectuelle.

Les exportations sont également en hausse, de 2%, soit 320,9 milliards de dollars, en ayant principalement profité de la hausse des prix du pétrole du fait du conflit au Moyen-Orient, qui a augmenté en valeur les exportations des hydrocarbures brut ou raffinés.

Les exportations de biens de consommation et de métaux précieux ont en revanche reculé, de même que les exportations de service, principalement le voyage.

Concernant la répartition géographique pour les biens, le mois de mars consacre une nouvelle fois le même trio de pays avec lesquels les Etats-Unis ont un important déficit commercial: Taïwan, le Vietnam et le Mexique.

Le déficit commercial avec la Chine se maintient à un niveau élevé (14 milliards de dollars sur un mois) mais toujours moins marqué que ces dernières années, alors que celui avec l'Union européenne (UE), augmente sensiblement par rapport au mois de février (9,2 milliards de dollars en mars contre 5,1 milliards un mois plus tôt).

Dans le détail, le déficit avec l'UE reste toujours largement concentré sur les mêmes pays: l'Allemagne, l'Irlande et l'Italie. Il a en revanche quasiment disparu avec la France et les Etats-Unis continuent de dégager un excédent commercial avec les pays du Benelux et, hors UE, la Suisse et le Royaume-Uni.