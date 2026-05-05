Thomson Reuters: CA au 1er trimestre en hausse de 10%, objectifs 2026 confirmés

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Thomson Reuters a publié mardi une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenu par la progression de ses activités juridiques, fiscales, comptables et d'entreprise.
Le groupe de contenu et de technologie basée à Toronto a également confirmé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, tablant sur une hausse comprise entre 7,5% et 8%.
Thomson Reuters a fait état d'une hausse de 10% sur un an de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 2,09 milliards de dollars (1,79 milliards d'euros), contre 2,04 milliards de dollars attendus par les marchés.
Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,23 dollar, alors que Wall Street tablait sur 1,20 dollar.
"Dans les domaines du droit, de la fiscalité, de l'audit et de la conformité, les professionnels chargés de prendre des décisions cruciales choisissent nos produits d'IA, conçus selon les normes exigées par leur métier - ils s'appuient sur un contenu faisant autorité, sont conçus et testés par nos experts du domaine, et créés pour produire des résultats pouvant être vérifiés et audités dans des conditions réelles", a déclaré Steve Hasker, PDG de Thomson Reuters, dans un communiqué. "C'est ce que nous appelons une 'IA de niveau fiduciaire'."
Le titre Thomson Reuters a été pénalisé par les craintes liées aux nouveaux venus du domaine de l’IA, notamment Anthropic, ce qui a déclenché une vague de ventes massives sur les actions des groupes de logiciels, de données et de services professionnels plus tôt cette année.
Le chiffre d'affaires de Reuters, la division "news" de Thomson Reuters, a augmenté de 7% grâce à la hausse des revenus provenant des agences et à une augmentation des prix dans le cadre de son partenariat avec le London Stock Exchange Group.
(Rédigé par Kenneth Li à New York; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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