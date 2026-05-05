Thomson Reuters: CA au 1er trimestre en hausse de 10%, objectifs 2026 confirmés

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Thomson Reuters a ‌publié mardi une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au premier ​trimestre, soutenu par la progression de ses activités juridiques, fiscales, comptables et d'entreprise.

Le groupe de contenu et de technologie basée à Toronto a également confirmé ​sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, tablant sur une hausse comprise entre 7,5% et 8%.

Thomson ​Reuters a fait état d'une hausse de ⁠10% sur un an de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ‌à 2,09 milliards de dollars (1,79 milliards d'euros), contre 2,04 milliards de dollars attendus par les marchés.

Le bénéfice par action hors ​éléments exceptionnels est ressorti ‌à 1,23 dollar, alors que Wall Street tablait sur 1,20 ⁠dollar.

"Dans les domaines du droit, de la fiscalité, de l'audit et de la conformité, les professionnels chargés de prendre des décisions cruciales choisissent nos ⁠produits d'IA, conçus selon ‌les normes exigées par leur métier - ils s'appuient sur un ⁠contenu faisant autorité, sont conçus et testés par nos experts du ‌domaine, et créés pour produire des résultats pouvant être vérifiés ⁠et audités dans des conditions réelles", a déclaré Steve Hasker, ⁠PDG de Thomson ‌Reuters, dans un communiqué. "C'est ce que nous appelons une 'IA de niveau fiduciaire'."

Le titre ​Thomson Reuters a été pénalisé par ‌les craintes liées aux nouveaux venus du domaine de l’IA, notamment Anthropic, ce qui a déclenché ​une vague de ventes massives sur les actions des groupes de logiciels, de données et de services professionnels plus tôt cette année.

Le ⁠chiffre d'affaires de Reuters, la division "news" de Thomson Reuters, a augmenté de 7% grâce à la hausse des revenus provenant des agences et à une augmentation des prix dans le cadre de son partenariat avec le London Stock Exchange Group.

(Rédigé par Kenneth Li à New York; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)