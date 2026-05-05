Hong Kong enregistre sa plus forte croissance trimestrielle depuis 2021

( AFP / ISAAC LAWRENCE )

L'économie de Hong Kong a progressé de 5,9% au cours des trois premiers mois de l'année, enregistrant ainsi sa plus forte croissance trimestrielle depuis près de cinq ans, a annoncé mardi le gouvernement, qui a toutefois mis en garde contre les "risques de ralentissement" liés à la guerre en Iran.

Les chiffres préliminaires du premier trimestre publiés mardi ont dépassé les 3,5% attendus par les économistes interrogés par Bloomberg, marquant une accélération par rapport à la croissance de 4% enregistrée au cours des trois derniers mois de 2025.

Ce chiffre est le plus élevé depuis la croissance de 7,6% enregistrée au deuxième trimestre 2021.

Les perspectives de croissance de la place financière chinoise "restent positives, soutenues par une forte demande mondiale en produits électroniques liés à l'intelligence artificielle, une croissance soutenue du nombre de visiteurs et des activités financières transfrontalières dynamiques", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Hong Kong s'est fixé un objectif de croissance annuel de 2,5 à 3,5% pour 2026. Les exportations totales de biens ont augmenté de 23,8 % par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les importations ont progressé de 29,9%.

Les dépenses de consommation privée ont augmenté de 5%.

Toutefois, les responsables ont averti que "les tensions persistantes au Moyen-Orient font peser des risques à la baisse sur les perspectives économiques" et ont indiqué avoir pris des mesures pour préserver la stabilité de l'approvisionnement énergétique.

Le gouvernement a déclaré qu'il resterait "vigilant", car la flambée des prix mondiaux du pétrole exerce une pression sur cette ville dépendante des importations.