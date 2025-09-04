(Actualisé avec Goldman Sachs, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,3% pour le Nasdaq.

* SALESFORCE CRM.N décroche d'environ 6,6% en avant-Bourse, le fournisseur de logiciels dans le "cloud" ayant annoncé prévoir un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes de Wall Street, l'incertitude macroéconomique persistante incitant les clients à réduire leurs dépenses pour ses solutions d'informatique dématérialisée.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N prend 2% en avant-Bourse, le groupe informatique ayant publié un chiffre d'affaires de 9,14 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre, contre 8,53 milliards de dollars attendus par Wall Street, selon les données compilées par LSEG.

* ALPHABET GOOGL.O - Un jury fédéral a décidé mercredi que Google, filiale d'Alphabet, devrait verser 425 millions de dollars pour avoir porté atteinte à la vie privée des utilisateurs en continuant à collecter des données pour les millions clients qui avaient désactivé une fonction de suivi dans leur compte Google.

Par ailleurs, certains services de Google, dont YouTube, ont été temporairement interrompus jeudi en Turquie et dans certaines régions d'Europe, notamment en Grèce et en Allemagne, ont rapporté un vice-ministre turc, des experts du réseau internet et des utilisateurs de ces régions.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N s'envole de plus de 23% en avant-Bourse, le fabricant de vêtements ayant annoncé mercredi s'attendre à ce que ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre en cours augmentent alors que Wall Street tablait sur une baisse, selon des données compilées par LSEG.

* JPMORGANCHASE JPM.N a annoncé jeudi le lancement de sa banque de détail en ligne Chase en Allemagne au cours du deuxième trimestre 2026.

* GOLDMAN SACHS GS.N va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans T. ROWE PRICE GROUP TROW.O et s'associera à ce gestionnaire d'actifs pour vendre des produits du marché privé à des investisseurs particuliers, rapporte jeudi l'agence Bloomberg.

* CUSTOMERS BANCORP CUBI.N recule de 5,6% en avant-Bourse, la banque régionale envisageant une cession d'actions de 150 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchanges Commission (SEC), le gendarme américain des marchés financiers.

* CATERPILLAR CAT.N - L'administration de Donald Trump s'est déclarée mercredi "très troublée" par la décision du fonds souverain norvégien de se désengager du groupe américain d'équipements de construction. La Maison blanche dit vouloir discuter du sujet avec le gouvernement norvégien.

* KKR KKR.N - Le groupe sud-coréen d'emballage de produits cosmétiques Samhwa a été cédé jeudi par TPG TPG.O au fonds d'investissement américain dans le cadre d'une transaction évaluée à 733 milliards de wons coréens (528 millions de dollars).

* EXXONMOBIL XOM.N cherche à céder ses usines chimiques européennes au Royaume-Uni et en Belgique alors que le secteur fait face à l'impact des droits de douane américains et de la concurrence chinoise, rapporte jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* CORNING GLW.N - La Chine imposera des droits de douane allant jusqu'à 78,2% sur certaines importations américaines de fibres optiques à compter de ce jeudi, a annoncé mercredi le ministère chinois du Commerce, accusant les producteurs américains de contourner les mesures antidumping. Des sociétés comme Corning, OFS-Felite et Drake Communications pourraient être visées par cette décision.

* C3.AI AI.N plonge de 13,5% en avant-Bourse, l'éditeur de logiciels d'intelligence artificielle (IA) ayant annoncé mercredi soir le retrait de ses prévisions pour l'exercice fiscal 2026. Le groupe a par ailleurs annoncé la nomination de Stephen Ehikian au poste de directeur général.

* GITLAB GTLB.O chute d'environ 8% en avant-Bourse, à un creux depuis le 12 mai, la plate-forme de développement de logiciels ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes.

* FIGMA FIG.N dévisse de plus de 15% en avant-Bourse après la publication par l'éditeur de logiciels d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre en-deçà des attentes des investisseurs.

* CENTURI HOLDINGS CTRI.N abandonne 2,4% en avant-Bourse, SOUTHWEST GAS HOLDINGS SWX.N ayant cédé le solde de sa participation dans le groupe de services d'infrastructure.

* ULTA BEAUTY ULTA.O - Piper Sandler entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)