Décès du couturier italien Giorgio Armani à 91 ans (groupe)
information fournie par AFP 04/09/2025 à 15:51

Le couturier italien Giorgio Armani lors d'un défilé à Paris, le 23 janvier 2024 ( AFP / Emmanuel Dunand )

Le couturier italien Giorgio Armani, icône de la mode, est décédé à l'âge de 91 ans, entouré par ses proches, a annoncé jeudi son groupe dans un communiqué.

"C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur : Giorgio Armani".

"Dans cette entreprise, nous nous sommes toujours sentis comme une famille. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que nous ressentons le vide laissé par celui qui a fondé et nourri cette famille avec vision, passion et dévouement", a poursuivi le groupe.

"Mais c'est précisément dans son esprit que nous (...) nous engageons à protéger ce qu'il a construit et à faire avancer son entreprise en sa mémoire, avec respect, responsabilité et amour", a-t-il ajouté.

Giorgio Armani avait créé sa maison de couture à Milan en 1975. Il avait depuis toujours voulu rester indépendant, refusant d'être coté en bourse.

Giorgio Armani, affaibli depuis plusieurs mois, avait été contraint de renoncer à ses défilés masculins à Milan mi-juin pour raisons de santé.

Il avait également fait l'impasse en juillet pour le show Armani Privé, à Paris.

"Avec Giorgio Armani, c'est une figure emblématique de la culture italienne qui disparaît, lui qui a su transformer l'élégance en un langage universel. Son style sobre et innovant a redéfini la relation entre la mode, le cinéma et la société, laissant une empreinte indélébile dans les mœurs contemporaines", a réagi le ministre italien de la Culture Alessandro Giuli.

"Il n'était pas seulement un maître de la mode, mais aussi un ambassadeur reconnu de l'identité italienne dans le monde", a-t-il ajouté.

