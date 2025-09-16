(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Chipotle Mexican Grill et Dave & Buster's Entertainment, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,32% pour le Nasdaq.

* ORACLE ORCL.N fait partie d'un consortium d'entreprises qui permettrait à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis dans le cadre d'un accord-cadre entre les États-Unis et la Chine, a rapporté lundi la chaîne CBS. L'action prend 3,8% en avant-Bourse.

* NEW YORK TIMES NYT.N - Donald Trump a déposé lundi une plainte contre le New York Times, quatre de ses journalistes et la maison d'édition Penguin Random House, leur réclamant 15 milliards de dollars pour diffamation, après que le journal a publié des informations sur les liens entre le président américain et le défunt financier Jeffrey Epstein.

* NVIDIA NVDA.O - La RTX6000D, la toute dernière puce d'intelligence artificielle du géant américain conçue spécialement pour le marché chinois, n'a suscité qu'un intérêt mitigé, certaines grandes entreprises technologiques ayant décidé de ne pas passer commande, ont déclaré à Reuters deux sources au courant des discussions relatives à l'approvisionnement.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale d'Alphabet, a annoncé mardi qu'il allait investir 5 milliards de livres sterling (5,77 milliards d'euros) au Royaume-Uni, une annonce qui intervient dans le contexte de la visite d'Etat du président américain Donald Trump dans le pays, qui devrait donner lieu à une multitude d'accords commerciaux et de partenariats.

La maison mère de Google a par ailleurs dépassé pour la première fois lundi la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

* DELTA AIRLINES DAL.N - L'administration américaine a ordonné lundi à Delta Air Lines et Aeromexico de dissoudre d'ici le 1er janvier leur coentreprise qui leur permettait de coordonner leurs décisions en matière d'horaires, de tarifs et de capacités pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

* FORD F.N va supprimer jusqu'à 1.000 emplois dans la production de voitures électriques à Cologne, en Allemagne, a annoncé mardi le constructeur automobile américain dans un communiqué, citant la faiblesse de la demande.

* REDDIT RDDT.N - Une panne qui a touché des milliers d'utilisateurs de la plateforme aux États-Unis a été résolue après une brève interruption lundi, selon le site web de suivi de pannes Downdetector.com.

* LIVE NATION LYV.N - La Commission fédérale du commerce enquête pour déterminer si Ticketmaster, filiale de Live Nation, prend les mesures suffisantes pour empêcher la revente de billets par des bots sur sa plateforme, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, une accusation que l'entreprise a démentie.

* CHORD ENERGY CHRD.O - La société énergétique américaine a annoncé lundi qu'elle allait racheter les actifs de la division XTO Energy d'EXXON MOBIL XOM.N dans le bassin de Williston pour 550 millions de dollars (465,7 millions d'euros).

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N gagne 1,9% en avant-Bourse, le groupe ayant relevé son plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars supplémentaires (423,4 millions d'euros), montre un avis de la SEC, le gendarme boursier américain.

* DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT PLAY.O plonge de 17,7% en avant-Bourse, la chaîne américaine de restauration et de divertissement n'ayant pas répondu aux attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice au deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)