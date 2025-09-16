USA: les ventes au détail progressent plus qu'anticipé en août

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Les ventes au détail aux États-Unis, tirées notamment par les achats de carburant, ont davantage progressé en août que ce qui était anticipé par les marchés, au même rythme que le mois précédent, selon des données publiées mardi.

Selon le rapport du ministère du Commerce, les ventes au détail ont progressé de 0,6% sur un mois, pour atteindre 732 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient à une progression moindre (+0,3%), selon le consensus publié par MarketWatch.

Les données du département du Commerce sont publiées en valeur, et non en volume, ce qui signifie que la hausse de la vente au détail pourrait autant s'expliquer par une consommation plus importante que par une augmentation des prix.

Parmi les moteurs de la hausse, les achats à la pompe (+0,5% sur un mois), alors que les prix du carburant ont augmenté ces derniers temps.

Les achats pour la maison ont en revanche reculé (-0,3%). Nombre de produits entrant dans cette catégorie sont importés, or les droits de douane ont été significativement relevés par le gouvernement américain.

La croissance de l'économie américaine dépend largement de la consommation des ménages.