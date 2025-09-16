Brésil: nouvelle baisse du chômage, plus bas record

information fournie par Boursorama avec AFP • 16/09/2025 à 16:36

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva à Brasilia le 28 août 2025. ( AFP / EVARISTO SA )

Le taux de chômage au Brésil a poursuivi sa baisse, à 5,6% pour le trimestre allant de mai à juillet, au plus bas depuis 13 ans, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Il s'agit du plus bas niveau depuis 2012, lorsque l'institut de statistiques IBGE a adopté sa méthode de calcul actuelle, en analysant des trimestres glissants.

Le précédent record avait été établi lors du trimestre avril-juin (5,8%).

L'IBGE estime qu'il y avait 6,118 millions de personnes à la recherche d'un emploi dans la première économie d'Amérique Latine de mai à juillet, soit 1,2 million de moins qu'un an auparavant.

À titre de comparaison, le taux chômage s'élevait à 6,8% lors de cette même période en 2024.

La part de la population active travaillant dans le secteur informel reste néanmoins très élevée, à 37,8%.

Le revenu moyen des travailleurs brésiliens a atteint 3.484 réais (environ 555 euros) de mai à juillet, une hausse de 3,8% sur un an.

Cette augmentation est toutefois inférieure à l'inflation, qui s'élevait à 5,23% sur 12 mois en juillet, avant de ralentir à 5,13% en août.

Le Brésil a enregistré une croissance de 3,4% l'an dernier, mais la progression du PIB s'est infléchie au deuxième trimestre 2025 (+0,4%, contre +1,3% au premier).

Si la baisse continue du chômage est une bonne nouvelle pour le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, ces chiffres ne prennent cependant pas encore en compte l'entrée en vigueur le 6 août d'une surtaxe de 50% sur certains produits brésiliens imposée par les Etats-Unis, en représailles au procès contre l'ex-président Jair Bolsonaro, condamné pour tentative présumée de coup d'Etat.