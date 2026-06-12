Guerre en Ukraine : la Russie pourrait attaquer un pays de l'Otan "dans un futur proche", alerte la Suède

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 22 mai 2026. ( POOL / ALEXEY NIKOLSKY )

"Il existe un risque d'une rapide détérioration avec des conséquences graves pour la sécurité de la Suède et de l'Europe", a déclaré en conférence de presse Jörgen Berglund, président de la commission parlementaire de la défense de Suède.

Une mise en garde qui a de quoi soulever des inquiétudes. Selon la commission parlementaire de la défense de Suède ce vendredi 12 juin, une offensive militaire russe contre des pays de l'Otan pourrait avoir lieu dans un futur "relativement proche" si le Kremlin jugeait le moment opportun . "Une attaque armée contre la Suède ou ses alliés ne peut être exclue", a écrit la commission dans un rapport.

"Des offensives militaires russes, pour tester la cohésion et la crédibilité de l'article 5 du traité de l'Otan, pourraient avoir lieu dans un futur relativement proche si la situation politique est jugée favorable par le Kremlin", ajoute-t-elle. L'article 5 stipule qu'une attaque armée contre un pays membre de l'Alliance sera considérée comme une attaque dirigée contre tous. Selon le rapport, Moscou pourrait passer à l'action même s'il ne dispose pas des moyens militaires suffisants pour mener une telle attaque.

"Nous pouvons noter que la situation sécuritaire reste grave et caractérisée par un degré d'imprévisibilité considérable. Il existe un risque d'une rapide détérioration avec des conséquences graves pour la sécurité de la Suède et de l'Europe", a déclaré en conférence de presse Jörgen Berglund, qui préside la commission parlementaire.

La Suède a rejoint l'Otan en 2024

En mai, le commandant suprême des forces armées suédoises Michael Claesson avait lui aussi alerté sur le risque d'une action militaire russe. "Ils savent que l'intégralité du monde occidental est en train de se réarmer. Donc je me pose la question : pourquoi attendraient-ils pour exploiter ce qu'ils considèrent comme nos faiblesses ?", avait-il dit à la chaîne publique SVT. La commission de défense réunit des députés de tous les partis représentés au Parlement suédois. Ses travaux servent de base à la planification à long terme de la défense du pays.

La Suède a mis fin à deux siècles de non-alignement militaire et a rejoint l'Otan en 2024, à l'aune de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Les dépenses de défense suédoises devraient atteindre 3,5 % du PIB d'ici 2030, contre 2,8 % cette année.