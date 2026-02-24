La dette japonaise, une opportunité à saisir ?

Les obligations japonaises offrent aujourd'hui un rendement couvert du risque de change supérieur aux autres obligations des pays du G7. (Crédits: Adobe Stock)

Par François Rimeu, Stratégiste senior, Crédit Mutuel Asset Management

Les obligations d'état japonaise à long terme sont délaissées depuis maintenant trois ans par les investisseurs. En effet, les taux longs à 10 ans sont passés de 0,5% en 2023 à 2,15% aujourd'hui. La question est alors légitime : est-ce le moment d'y revenir ?

Une valorisation aujourd'hui plus attractive

Les dernières études estiment taux de croissance potentielle pour le Japon d'environ 0% [1] tandis que le taux réel observable via le Japanese Government Bond indexed to inflation (JGBi) à 10 ans s'établit à 0,45%, soit un niveau supérieur à la croissance potentielle. Théoriquement, le taux d'intérêt réel devant osciller autour de cette croissance potentielle, il existerait un léger coussin.

A titre de comparaison, les taux d'intérêts réels à 10 ans en zone euro se situent autour de 0,8% pour une croissance potentielle autour de 1%. De manière similaire, aux Etats-Unis, ils évoluent autour de 1,8% pour une croissance potentielle de 2% environ. Le rapport est donc plus favorable pour la dette Japonaise qui n'apparait plus particulièrement cher aujourd'hui

La conjoncture actuelle et le nouveau gouvernement entretiennent un risque

Avec une croissance attendue entre 0,8 et 1% par la Banque of Japan (BOJ) pour l'année fiscale 2026, l'activité devrait toutefois rester supérieure à la croissance potentielle ; ceci constitue un soutien pour le maintien des taux réels, surtout après la victoire de Sanae Takaichi lors des dernières élections législatives. Le budget que la première ministre souhaite faire adopter est 6 % au-dessus du budget précédent. L'Intelligence Artificielle (IA), la défense et les semiconducteurs notamment sont ciblés comme nécessitant des investissements. Elle propose également de suspendre les taxes sur l'alimentaire pendant deux ans. Ce programme, déjà intégré par le marché, justifie sans doute l'accélération sur les taux japonais au cours du mois de janvier.

Une dynamique macro qui pourrait favoriser une politique monétaire « dovish »

Si les attentes de croissances pour 2026 sont satisfaisantes, la tendance n'est cependant pas particulièrement favorable au Japon. Le Produit Intérieur Brut (PIB) du quatrième trimestre 2025 a surpris à la baisse (0,1% versus 0,4% attendu) tout comme les ventes aux détails de décembre (-2% versus -0,5% attendu). Cette dynamique macro décevante pourrait limiter les tensions inflationnistes et ainsi soutenir le marché obligataire japonais.

L'inflation sur une bonne trajectoire

La dynamique d'inflation (et surtout de l'inflation salariale) est le point principal à surveiller pour la BOJ. Sur ces deux points, la tendance est plutôt favorable. L'inflation a surpris à la baisse dernièrement et revient proche de 2% ; de même chose pour l'inflation salariale. A noter que les swaps d'inflation japonais se situent aujourd'hui autour de 1,75%, un niveau considéré élevé au regard de l'inflation moyenne constatée sur 10 ans.

Un rendement couvert attractif

Les obligations japonaises offrent aujourd'hui un rendement couvert du risque de change supérieur aux autres obligations des pays du G7. Si la BOJ ne va pas beaucoup plus loin que ce qu'anticipent les marchés, c'est-à-dire deux hausses de taux en 2026 pour un taux terminal autour de 1.5% en 2027, les investisseurs internationaux, et à minima les investisseurs domestiques, devraient être attirés par le marché japonais.

Le pire semble probablement derrière nous concernant les taux japonais. La valorisation peut être jugée intéressante. La dynamique croissance-inflation évolue dans le bon sens et le taux de rendement (couvert pour le risque de change) est plus attractif que dans les autres zones. Il n'y a plus de raison selon nous de rester à l'écart des obligations japonaises.

Source : Bloomberg, chiffres au 17/02/2026

[1] Bank of Japan, Outlook for Economic Activity and Prices (January 2026)