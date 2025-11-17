(Actualisé contrats à terme et cours en avant-Bourse, J&J, Aramark, Sealed Air Corp et HP)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI et de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et pour le Nasdaq .IXIC .

* ALPHABET GOOGL.O - Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société mère de Google, marquant ce qui pourrait être l'une des dernières décisions importantes prises par le conglomérat sous la direction de Warren Buffett. L'action grimpe de 4,3% en avant-Bourse.

Google a par ailleurs annoncé vendredi qu'il allait investir 40 milliards de dollars dans trois nouveaux centres de données au Texas, dans le cadre de sa stratégie visant à accroître ses capacités en matière d'initiatives liées à l'IA.

Berkshire Hathaway a par ailleurs encore réduit sa participation dans APPLE AAPL.O , montre un document déposé vendredi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). L'action du fabricant de l'IPhone recule de 0,8% en avant-Bourse.

NVIDIA NVDA.O recule de 0,8% en avant-Bourse avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue mercredi, qui devraient servir de référence pour les actions liées à l'intelligence artificielle (IA), dans un contexte de doutes quant à leurs valorisations élevées.

* QUANTUM COMPUTING QUBT.O prend 20,2% en avant-Bourse, le fournisseur de technologies photoniques et d'optique quantique ayant publié une progression de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

* JOHNSON & JOHSON (J&J) JNJ.N a annoncé lundi a annoncé lundi le rachat de Halda Therapeutics pour 3,05 milliards de dollars (2,63 milliards d'euros) en espèces, renforçant ainsi la présence du groupe pharmaceutique dans le domaine des tumeurs solides et des traitements contre le cancer de la prostate.

* SECTEUR AERIEN - L'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) a annoncé dimanche qu'elle mettrait fin aux restrictions imposées sur les vols intérieurs dans 40 grands aéroports américains à compter de lundi à 10h00 GMT, qui avaient été imposées en raison de la pénurie de contrôleurs liée à la fermeture partielle de l'administration ("shutdown").

* WALT DINEY DIS.N et YouTube, propriété de Google, ont annoncé vendredi avoir conclu un accord visant à rétablir les chaînes appartenant à Disney sur YouTube TV, après qu'un différend concernant les frais d'accès a privé des millions d'abonnés de l'accès à la programmation consacrée aux élections américaines et aux grands événements sportifs en direct.

* BOEING BA.N - La compagnie aérienne Emirates a annoncé lundi une commande de 65 nouveaux Boeing 777-9, consolidant ainsi sa position de premier acheteur mondial d'avions gros-porteurs, alors que le constructeur américain a accepté de mener une étude de faisabilité pour une version plus grande.

Boeing a quant à lui annoncé lundi qu'Air Sénégal allait acheter neuf Boeing 737-MAX dans le cadre d'un accord signé au salon aéronautique de Dubaï.

Airbus AIR.PA est par ailleurs sur le point de conclure un accord pour la vente d'une centaine de biréacteurs monocouloir A321neo à flydubai, ce qui permettrait à l'avionneur européen de briser l'hégémonie de Boeing auprès de la compagnie à bas coût émiratie, ont déclaré dimanche des sources au fait du dossier.

* APPLE AAPL.O intensifie ses efforts en matière de planification de la succession alors qu'il se prépare à voir Tim Cook quitter son poste de directeur général du géant technologique dès l'année prochaine, a rapporté vendredi le Financial Times.

Un jury fédéral californien a par ailleurs déclaré vendredi que le groupe américain devait verser 634 millions de dollars à la société de technologie de surveillance médicale MASIMO

MASI.O pour avoir enfreint un brevet couvrant la technologie de mesure du taux d'oxygène dans le sang.

* PFIZER PFE.N - L'investisseur activiste Starboard Value a liquidé sa position dans le laboratoire américain, selon un document réglementaire déposé vendredi, mettant ainsi fin à ses efforts visant à faire augmenter le cours de l'action du fabricant de médicaments.

* KENVUE KVUE.N - Une cour d'appel américaine devrait entendre lundi les arguments des familles qui souhaitent relancer leurs poursuites judiciaires contre le Tylenol (paracétamol), après que l'administration américaine a publiquement relayé leurs affirmations selon lesquelles cet analgésique très populaire serait lié à l'autisme chez les enfants.

Un juge texan a par ailleurs donné son feu vert au laboratoire américain pour verser ce mois-ci un dividende de 398 millions de dollars à ses actionnaires, une victoire pour le fabricant de médicaments dans le cadre d'une bataille juridique sur la sécurité de l'utilisation du Tylenol pendant la grossesse.

* SEALED AIR CORP SEE.N - La société américaine d'emballage a annoncé lundi avoir accepté d'être rachetée par la société de capital-investissement CD&R pour 10,3 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d'une transaction qui retirera également la société de la cote.

* CLEARWATER ANALYTICS CWAN.N - Le fournisseur de logiciels d'investissement et de comptabilité progresse de 12% avant l'ouverture, alors que, selon une source au fait du dossier, les sociétés de capital-risque Warburg Pincus et Permira sont en pourparlers pour le racheter.

* E.W. SCRIPPS SSP.O bondit de plus de 20% dans les échanges en avant-Bourse après que Sinclair a déclaré avoir acquis environ 8,2% des parts du groupe médiatique américain.

* ARAMARK ARMK.N - Le fournisseur américain de services alimentaires recule de plus de 8% en avant-Bourse après que le groupe a publié un chiffre d'affaires inférieur aux estimations au quatrième trimestre.

* CONOCOPHILLIPS COP.N - Le géant pétrolier a annoncé lundi avoir découvert du gaz au large des côtes sud-est de l'Australie après avoir commencé son premier forage d'exploration le 1er novembre.

* HP HPQ.N recule de 3,8% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur la valeur à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

