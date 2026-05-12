(Actualisé avec Ebay, GameStop, Venture Global, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,7% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture de la Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du brut, qui sont au-dessus de la barre des 100 dollars le baril, alors que l'espoir d'un accord pour mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran s'atténue en l'absence d'avancées sur ce dossier.

La major pétrolière CHEVRON CVX.N prend environ 1% et EXXON MOBIL XOM.N 1,1%. Les producteurs de pétrole et de gaz DIAMONDBACK ENERGY FANG.O , APA CORP APA.O , OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N et DEVON ENERGY DVN.N avancent de 1,3% à 2,4%, tandis que les raffineurs PHILLIPS 66 PSX.N et MARATHON PETROLEUM MPC.N gagne respectivement 1% et 1,2%.

* EBAY EBAY.O a rejeté mardi l'offre de rachat pour environ 56 milliards de dollars annoncée en début de mois par GameStop GME.N , sur fond de doutes quant au financement de l'opération.

Ce rejet pourrait déboucher sur une OPA hostile, le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, ayant déclaré la semaine dernière qu'il était prêt à présenter cette offre directement aux actionnaires d'eBay.

L'action GameStop recule de 3,3% en avant-Bourse, tandis que celle d'eBay perd 1%.

* ALPHABET GOOGL.O - La maison mère de Google prévoit de lancer sa première émission d'obligations libellées en yens, selon un document consulté mardi par Reuters, alors que les géants de la technologie se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires pour financer leurs dépenses en infrastructures d'IA.

* META PLATFORMS META.O a été débouté mardi par la plus haute juridiction européenne dans son différend avec l'autorité italienne de régulation des télécommunications qui a imposé au géant américain des réseaux sociaux d'indemniser les éditeurs de presse pour l'utilisation d'extraits de leurs articles d'actualité.

* VENTURE GLOBAL VG.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année, misant sur une augmentation des redevances de liquéfaction et des volumes de vente de gas naturel liquéfié (GNL).

L'action grimpe de 8,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* GOPRO GPRO.O bondit de 20,2% en avant-Bourse, le fabricant de caméras d'action ayant déclaré étudier ses options stratégiques, y compris une cession ou une fusion. Le groupe a mandaté en avril le cabinet de conseil Oliver Wyman pour l'accompagner dans son expansion sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale et a depuis reçu plusieurs demandes stratégiques non sollicitées.

* BUZZFEED BZFD.O s'envole de 103,4% avant l'ouverture des marchés. Le magnat des médias Byron Allen s'est engagé à acquérir une participation d'environ 52% dans la société de médias numériques pour 120 millions de dollars et à en prendre la direction générale.

* ON HOLDING ONON.N bondit de 5% en avant-Bourse. Le spécialiste des vêtements de sport a relevé sa prévision de marge bénéficiaire annuelle après avoir dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du premier trimestre, sur fond de forte demande pour ses chaussures de course haut de gamme, comme la gamme Cloudtilt, auprès d'une clientèle jeune et aisée.

* BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N - Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 600276.SS , le plus grand laboratoire pharmaceutique chinois en termes de capitalisation boursière, a annoncé mardi avoir conclu des accords de collaboration et de licence à l'échelle mondiale avec le laboratoire américain, qui prévoient des versements par étapes pouvant atteindre 15,2 milliards de dollars.

* HIMS & HERS HEALTH HIMS.N plonge de 16,09% avant l'ouverture de la Bourse de New York. Le groupe de télésanté a manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre et enregistré une perte surprise, son entrée sur le marché des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids ayant comprimé ses marges et pesé sur ses ventes aux Etats-Unis.

* SOTERA HEALTH SHC.O , société spécialisée dans les solutions de stérilisation et les tests de laboratoire, recule de 1% dans les transactions hors séance après avoir indiqué que les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et GTCR souhaitent céder environ 31,84 millions de ses actions.

* CARLYLE GROUP CG.O et Yum China Holdings 9987.HK font partie des candidats en lice pour racheter la division restauration de Jardine Matheson JARD.SI , qui exploite les chaînes KFC et Pizza Hut à Hong Kong, à Taïwan et sur d'autres marchés asiatiques, ont rapporté deux sources proches du dossier.

* WENDY'S WEN.O - Trian Fund Management, la société de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs pour une offre visant à retirer de la cote la chaîne de restauration rapide Wendy's, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

* AST SPACEMOBILE ASTS.O - La société de communications par satellite chute de 11,3% en avant-Bourse après avoir raté ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre.

* AEVEX AVEX.N monte de 1,4% en avant-Bourse, JPMorgan ayant entamé une couverture sur le fabricant de drones avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 33 dollars, soit une hausse potentielle de 35% par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)