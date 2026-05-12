Qnity revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel alors que les dépenses en IA augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la date de l'article: le 12 mai au lieu du 11 mai)

Le fournisseur de solutions pour semi-conducteurs Qnity Electronics Q.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, porté par la demande en matière d'intelligence artificielle et de calcul haute performance.

L'action de la société a gagné plus de 3 % en pré-ouverture.

La demande en équipements pour semi-conducteurs est en forte hausse grâce aux dépenses d'infrastructure en IA, ce qui profite à des fournisseurs comme Qnity, qui fabrique des puces, des solutions d'encapsulation avancées, des interconnexions et des produits de gestion thermique pour les centres de données.

* Qnity prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,23 et 5,38 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 4,97 à 5,17 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes estiment en moyenne le chiffre d'affaires annuel à 5,12 milliards de dollars.

* Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 3,80 et 4,14 dollars par action, contre une prévision précédente de 3,55 à 3,95 dollars.

* La société, basée à Wilmington, dans le Delaware, a été scindée du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N en octobre et a commencé à être cotée en bourse en tant que société indépendante en novembre.

* Au premier trimestre, Qnity a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,27 milliard de dollars.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 1,08 dollar par action, contre des estimations de 92 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars.