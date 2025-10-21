RTX fait mieux qu'attendu au 3T grâce aux produits militaires

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX a réalisé des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre grâce à une demande "solide" pour ses produits militaires, et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Un radar de Raytheon (filiale de RTX), au Bourget, en 2023 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Entre juillet et septembre, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 22,48 milliards de dollars, contre 20,09 milliards un an plus tôt, et un bénéfice net de 1,92 milliard, contre 1,47 milliard au troisième trimestre 2024.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 21,30 milliards et 1,89 milliard.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — valeur préférée des marchés —, le bénéfice net s'établit à 1,70 dollar contre 1,45 dollar un an plus tôt. Le consensus anticipait 1,41 dollar.

Pour 2025, le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires entre 86,5 et 87 milliards de dollars, contre 84,75 et 85,5 milliards de dollars anticipés auparavant. Son bénéfice net à données comparables devrait être de l'ordre de 6,10 à 6,20 dollars par action, contre 5,80 à 5,95 dollars envisagés auparavant.

Le carnet de commandes atteignait 251 milliards de dollars à fin septembre, après avoir reçu pour 37 milliards de nouveaux contrats au troisième trimestre.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action RTX progressait de 5,42%.

Le groupe a signalé un bond de 35% du bénéfice opérationnel (751 millions) de Pratt & Whitney, qui fabrique des moteurs d'avions équipant notamment des Airbus et qui a connu des problèmes de production ayant ralenti ses livraisons.

Cette hausse provient d'une activité supérieure dans les produits de maintenance et pièces détachées et à une augmentation des volumes dans la défense, ce qui a "plus que compensé" l'impact en particulier des nouveaux droits de douane et des dépenses de fonctionnement.

Sa filiale Raytheon, qui produit en particulier les missiles Patriot et Tomahawk, a vu son chiffre d'affaires progresser de 10% à 7,04 milliards de dollars.

Outre des volumes supérieurs dans les systèmes de défense terrestre et aérienne, notamment les Patriot, elle a profité d'une activité supérieure dans les programmes navals. Son bénéfice opérationnel a bondi de 33% à 859 millions de dollars.