Retraites : Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un référendum

Un tel référendum ne pourrait avoir lieu qu'après la mise au point d'un accord sur une réforme du système.

Emmanuel Macron à Ljubljana, en Slovénie, le 21 octobre 2025. ( AFP / JURE MAKOVEC )

Des "perspectives de référendum sont possibles" pour mettre en œuvre une réforme du système de retraites français, a estimé mardi 21 octobre Emmanuel Macron. Le président en a profité pour assurer que la réforme controversée de 2023 n'avait pas été suspendue, mais seulement décalée dans le temps.

Sur le "sujet" des retraites, des "perspectives de référendum sont possibles, encore faut-il qu'on sache sur quoi" , a lancé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à Ljubljana. Par conséquent, une telle consultation "ne pourrait se faire" que sur la base "d'un accord qui serait ainsi scellé", définissant les contours d'un nouveau système, a souligné le président.

Selon le président de la République, la réforme de 2023 n'est ni abrogée ni suspendue, mais simplement décalée dans le temps, "dans un souci d'apaisement" voulu par le Premier ministre en quête d'un compromis sur le budget 2026, notamment avec le PS. Sébastien Lecornu avait pourtant clairement utilisé le terme de suspension dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée le 14 octobre. "Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l'élection présidentielle", avait-il déclaré devant les députés.

La réforme de 2023 seulement "décalée"

Emmanuel Macron y voit plutôt "le décalage d'une échéance", à savoir le relèvement progressif de l'âge légal de départ , avec une borne "des 63 ans au 1er janvier 2027 (...) décalée au 1er janvier 2028, avec un financement par des économies".

Une subtilité sémantique qui a déjà fait bondir le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui crie au piège depuis une semaine. "La réforme des retraites à 64 ans n'est ni abrogée, ni suspendue. Elle est DÉCALÉE. Il est temps dorénavant de partir de la réalité et non de la propagande des auto-satisfaits pour entrer dans la lutte", a-t-il écrit sur X.

Pour Emmanuel Macron, "la réforme qui avait été votée (en 2023) était une réforme nécessaire pour le pays" et "il faudra reposer le débat", "de manière apaisée".

"Je pense que le plus important, c'est qu'il y ait d'abord un moment de stabilité, des discussions budgétaires apaisées " et qu'"ensuite, un travail soit repris dans le calme sur le sujet des retraites par les forces syndicales et patronales. Sur cette base-là, nous verrons ensuite le chemin qui doit être suivi", a conclu le chef de l'État.