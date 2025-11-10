 Aller au contenu principal
CAC 40
8 067,03
+1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:18

(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse et secteur des assureurs de santé et des cryptomonnaies, Tesla, Tyson Foods et Venture Global)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,44% pour le Nasdaq.

* METSERA MTSR.O , PFIZER PFE.N - Metsera a annoncé vendredi avoir accepté une offre d'acquisition d'un montant de 10 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros) de la part de Pfizer, mettant fin à la concurrence que se livraient le laboratoire américain et son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO . L'action Metsera recule d'environ 15% en avant-Bourse.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - La plupart des actions liées à l'intelligence artificielle (IA) et à la technologie progressent lundi en avant-Bourse, NVIDIA NVDA.O gagnant 3,6%, tandis qu'ALPHABET GOOG.O et META META.O progressent d'environ 2%.

QUALCOMM QCOM.O et INTEL INTC.O avancent de 1,5% chacun, BROADCOM AVGO.O prend 2,5 % et MICRON MU.O gagne 4,4%.

Le directeur général du géant de l'intelligence artificielle Nvidia, Jensen Huang, a par ailleurs déclaré samedi que le groupe connaissait une "très forte demande" pour ses puces Blackwell, à l'occasion d'un événement organisé par son partenaire de longue date Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

* ASSUREURS DE SANTE - Les assureurs santé reculent dans les échanges en avant-Bourse après que Donald Trump a exhorté samedi les républicains à réaffecter les fonds fédéraux actuellement versés aux entreprises dans le cadre de l'Affordable Care Act, "Obamacare" et à les envoyer directement aux particuliers.

CENTENE CNC.N cède 8,2% et UNITEDHEALTH UNH.N 1,8%.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - La hausse du bitcoin BTC= grâce à l'espoir d'une fin du shutdown fait progresser les actions du secteur dans les échanges en avant-Bourse.

COINBASE COIN.O prend 3,2%, BTC STRATEGY MSTR.O 2,5%, RIOT PLATFORMS RIOT.O 4,3% et MARA HOLDINGS MARA.O 3,9%.

* SECTEUR AERIEN - Le Sénat américain a approuvé dimanche soir la soumission au vote de la chambre haute du Congrès un texte amendé de financement de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier 2026, franchissant une première étape vers une sortie du "shutdown", qui a provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien aux Etats-Unis.

Les compagnies aériennes ont annulé lundi plus de 1.000 vols aux États-Unis, après que des centaines de milliers de voyageurs ont vu leurs vols retardés ou annulés dimanche, lors de la pire journée de perturbations depuis le début de la fermeture des services publics américains. Le secrétaire aux Transports Sean Duffy a prévenu que la situation devrait encore empirer à l'approche de la fête de Thanksgiving.

* TESLA TSLA.O - Les ventes en Chine du groupe américain ont chuté à 26.006 véhicules en octobre, leur plus bas niveau en trois ans, le constructeur de véhicules électriques étant confronté à une demande atone sur un marché très concurrentiel.

Le responsable du programme Cybertruck, Siddhant Awasthi, a par ailleurs annoncé dimanche soir qu'il quittait l'entreprise.

* VENTURE GLOBAL VG.N a renoué avec le bénéfice au troisième trimestre, grâce notamment à des exportations record de gaz naturel liquéfié (GNL) et à une série de nouveaux contrats d'approvisionnement à long terme. L'action bondit de 10% en avant-Bourse.

* RUMBLE RUM.O - La plateforme vidéo, qui héberge le réseau social Truth Social du président Donald Trump, va acquérir la société allemande d'intelligence artificielle Northern Data NB2.DE dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 767 millions de dollars (662,84 millions d'euros), selon un communiqué publié lundi. L'action Rumble grimpe de plus de 25% en avant-Bourse.

* AMAZON AMZN.O a annoncé vendredi avoir étendu son service de commerce électronique à bas prix Amazon Bazaar, connu sous le nom de Haul aux États-Unis, à 14 marchés supplémentaires, intensifiant ainsi la concurrence avec ses rivaux chinois Shein et Temu.

* ORACLE ORCL.N - Un consortium d'une vingtaine de banques, dont Goldman Sachs Group GS.N , accordera un prêt d'environ 18 milliards de dollars pour financer la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle au Nouveau-Mexique, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg.

* RIVIAN RIVN.O - Le constructeur de pick-ups et de SUV électriques a annoncé vendredi qu'il accordait à son directeur général un plan de rémunération d'une valeur pouvant atteindre 4,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

* TYSON FOODS TSN.N a annoncé une prévision de chiffre d'affaires annuel largement supérieure aux estimations des analystes, misant sur la demande en produits à base de poulet pour compenser la faiblesse de son activité dans le secteur du boeuf. L'action recule d'environ 3% en avant-Bourse.

* VISA V.N et MASTERCARD MA.N - Les sociétés de paiement sont sur le point de conclure un accord avec les commerçants en réduisant les frais payés par les magasins et en leur donnant plus de pouvoir pour refuser certaines cartes de crédit, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* SONDER SOND.O - L'opérateur hôtelier MARRIOT MAR.O a annoncé dimanche que son accord de licence avec la société de location d'hébergements avait été résilié en raison d'un manquement de la part de Sonder.

* BOEING BA.N - L'agence chargée de la réglementation de l'aviation civile aux États-Unis a déclaré samedi qu'elle interdisait pour le moment de voler aux avions MD-11 du constructeur aéronautique Boeing, dans l'attente d'inspections, après un accident survenu en début de semaine dernière impliquant un avion-cargo MD-11 d'UPS <UPS. N> et qui a fait au moins 14 morts dans le Kentucky.

* AMGEN AMGN.O - Le médicament anti-cholestérol Repatha a réduit de 25% les événements cardiovasculaires graves chez les patients à risque n'ayant jamais subi de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, selon les résultats d'une vaste étude présentée samedi.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • Des travailleurs préparent une fosse commune pour des Palestiniens dans un cimetière de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 Novembre 2025. ( AFP / Bashar Taleb )
    L'envoyé américain Kushner discute avec Netanyahu de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:23 

    L'envoyé américain pour le Proche-Orient Jared Kushner s'est entretenu lundi à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'heure où Washington cherche à s'assurer du maintien de la trêve à Gaza après la libération de la majorité des otages. ... Lire la suite

  • Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse
    information fournie par BoursoBank 10.11.2025 14:20 

    Plusieurs études démontrent que la Bourse reste le meilleur investisement sur le long terme. Problème, le sujet apparait souvent comme complexe et risqué pour bon nombres de Français. Surtout, le mécanisme de fixation de prix et la fonction du passage d'ordre peuvent vite ... Lire la suite

  • Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    Samy Chaar : "Une correction de 5 à 10% des marchés boursiers permettrait à beaucoup d'investisseurs de rentrer !"
    information fournie par Ecorama 10.11.2025 14:10 

    Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les chèques promis par Donald Trump, l’avenir de ses droits de douane contestés, ... Lire la suite

  • Jusqu’à quand le CAC 40 va-t-il rester à la traîne ?
    Jusqu’à quand le CAC 40 va-t-il rester à la traîne ?
    information fournie par Ecorama 10.11.2025 14:05 

    Alors que les grandes Bourses mondiales enchaînent les records, le CAC 40 reste à la traîne. Avec seulement +9 % depuis le début de l’année, loin derrière le DAX, l’EuroStoxx ou encore les indices espagnol et italien, l’écart se creuse à l’automne. Faut-il y voir ... Lire la suite

