BoursoBank, partenaire principal de la Paris Investor Week 2025

BoursoBank est partenaire de la Paris Investor Week

Leader de l'éducation financière, du courtage et de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, BoursoBank s'associe à la Paris Investor Week, premier événement financier européen dédié à l'éducation financière et point de rencontre de toutes les visions de l'investissement moderne.

Organisée le 14 novembre 2025 au Palais Brongniart à Paris, cette manifestation réunira l'ensemble de la communauté financière, investisseurs particuliers, sociétés cotées et entrepreneurs, émetteurs de produits financiers, finfluenceurs, et professionnels de l'investissement. Ce partenariat traduit l'engagement de BoursoBank en faveur de la pédagogie financière et du décryptage des enjeux économiques.

En s'associant à la Paris Investor Week, BoursoBank réaffirme son engagement à rendre l'investissement accessible à tous, en fournissant des clés de compréhension concrètes et des outils adaptés pour accompagner chaque investisseur dans ses décisions, quel que soit son âge ou son profil.

BoursoBank, leader de l'éducation financière depuis plus de 20 ans.

Depuis plus de 20 ans, BoursoBank œuvre pour la démocratisation de l'investissement et accompagne chaque investisseur, quel que soit son niveau, vers une meilleure compréhension des marchés financiers. Fidèle à son modèle hybride de banque-média, BoursoBank propose :

un accès gratuit à toute l'actualité économique et financière à travers la marque numérique Boursorama qui ressort en 10e position avec 143 millions de visites1 au 1er semestre 2025 : actualités, analyses techniques et fondamentales, vidéos pédagogiques, webinaires, forums d'échanges, simulateurs et de nombreux outils interactifs,... Chaque mois, ce sont plus de 30.000 actualités, 1.000 vidéos, plus de 100 analyses, sur plus de 200.000 valeurs et produits financiers.

BoursoCampus, un programme gratuit et ouvert à tous, avec de nombreux modules de formation mis à disposition pour favoriser l'autonomie et la prise de décision éclairée des investisseurs. Composé de vidéos et de quiz adaptés à différents niveaux de connaissances, BoursoCampus dénombre cette année plus de 500 000 pages vues et 50 000 quiz réalisés, dont 44% par des participants âgés de 18 à 35 ans. Ce programme est enrichi par Bourso Live, événement digital annuel dédié aux investisseurs passionnés d'économie, d'industrie et d'innovation, organisé par BoursoBank.

L'offre pédagogique s'étend également sur les réseaux sociaux, avec des capsules éducatives sur TikTok et Instagram pour sensibiliser les 18-25 ans de manière ludique, ainsi qu'une série de vidéos réalisées en partenariat avec Urbania, abordant les questions d'argent avec intelligence et humour, et dont certaines ont atteint plus de 2,5 millions d'impressions. À cela s'ajoutent depuis 2023, des partenariats avec Vives Media sur un baromètre annuel "Les femmes et l'argent" et avec le média Brut en septembre et octobre dernier.

Enfin, pour ses clients mineurs, BoursoBank met à disposition directement sur leur application mobile dédiée Freedom de nombreux contenus pédagogiques en format stories adaptés aux nouvelles habitudes de consommation de l'information.

Afin de démocratiser l'accès à l'information financière et offrir à un large public des conseils pratiques et des analyses pertinentes, BoursoBank tisse aujourd'hui des liens privilégiés avec les finfluenceurs. Dans cette dynamique, un partenariat éditorial a été noué avec The Big Whale, source de référence en Europe sur la finance digitale et les actifs numériques. Ce dernier apporte son expertise à travers des articles exclusifs et des webinaires dédiés. Début novembre débute une collaboration avec Joe Wassel (ex : Boursogram) autour de l'éducation financière et de contenus pédagogiques.

Le partenariat avec la Paris Investor Week s'inscrit dans cette tendance.

Au cœur de la communauté financière, BoursoBank soutient la Paris Investor Week, un lieu de rencontre de toutes les visions de l'investissement moderne

La Paris Investor Week propose un programme complet pour accompagner chaque visiteur dans la découverte de l'investissement. Conférences, ateliers et master classes animées par des experts permettront de décrypter les enjeux économiques et d'acquérir de bons réflexes. Des démonstrations d'outils, stands interactifs et espaces de networking offriront un panorama des solutions d'investissement (bourse, immobilier, assurance-vie, ETF, crypto-actifs, etc.). Un parcours pédagogique immersif guidera les participants à travers les étapes clés de la gestion patrimoniale, en mettant l'accent sur des outils concrets et les bonnes pratiques.

Au sein du salon Paris Investor Week, l'espace BoursoBank a été imaginé comme un lieu d'échanges privilégiés, réunissant visiteurs, experts, acteurs de la finance et finfluenceurs, afin de favoriser le partage de connaissances et la diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion patrimoniale.

La Paris Investor Week est une initiative dédiée à l'investissement et à la rencontre entre les acteurs de l'investissement, les entreprises cotées et les investisseurs particuliers. Si le Main Event du 14 novembre au Palais Brongniart en constitue le point central, plusieurs side events indépendants organisés la veille par des partenaires et leaders d'opinion viennent enrichir l'expérience et créer une véritable dynamique collective autour de l'investissement.

(1) ACPM juin 2025