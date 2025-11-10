Droits de douane : la Chine suspend ses droits portuaires "spéciaux" et d'autres taxes américaines

Donald Trump et le Président chinois Xi Jinping, à Buasn (Corée du Sud), le 30 octobre 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La guerre commerciale entre Pékin et Washington s'apaise. Ce lundi, les deux superpuissances ont décidé d'assouplir certaines taxes douanières sur des exportations clés.

Les deux puissances sont engagées depuis plusieurs mois dans un conflit commercial aux multiples rebondissements et aux répercussions significatives sur l'économie mondiale. Les surtaxes douanières avaient un temps atteint des niveaux prohibitifs, entravant fortement les échanges bilatéraux, avant d'être ramenées à des niveaux plus modérés.

Après une rencontre le 30 octobre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump, la Chine et les Etats-Unis ont accepté de revenir sur certaines des mesures commerciales punitives prises de part et d'autre.

Le ministère chinois des Transports a ainsi confirmé lundi 10 novembre la suspension, pour un an, des droits "spéciaux" qui étaient imposés en fonction de leur tonnage aux navires détenus ou exploités par des entreprises, organisations ou individus américains et arrivant dans un port en Chine . La suspension est entrée en vigueur à 13H01 heure locale (05H01 GMT), a-t-il indiqué.

L'imposition de ces frais portuaires avait été annoncée le mois dernier, en représailles à des mesures américaines similaires qui visaient à contrer la domination chinoise dans le secteur de la construction navale.

Les Etats-Unis, puissance du secteur après la Seconde Guerre mondiale, ne représente plus aujourd'hui que 0,1% de la production mondiale . L'industrie est désormais dominée par l'Asie, la Chine construisant à elle seule près de la moitié des navires dans le monde, devant la Corée du Sud et le Japon.

Sanctions suspendues Hanwha Ocean, Pékin durcit le contrôle du fentanyl

Une autre mesure d'apaisement a été annoncée ce lundi.

Le ministère chinois du Commerce a suspendu, pour un an également et avec effet immédiat, ses sanctions contre cinq filiales américaines du mastodonte sud-coréen de la construction navale, Hanwha Ocean.

Prises le 14 octobre, ces sanctions chinoises interdisaient toute transaction et coopération en Chine avec cinq filiales du géant sud-coréen Hanwha Ocean: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC et USA Holdings Corp.

Le ministère chinois du Commerce accusait ces sociétés d'avoir "contribué à et soutenu" une enquête des autorités américaines contre l'industrie navale chinoise . Il leur reprochait d'avoir ainsi "compromis la souveraineté, la sécurité et le développement de la Chine".

La Chine a justifié sa décision de lundi par la suspension par les Etats-Unis de mesures américaines contre le secteur maritime, logistique et de la construction navale chinois.

Autre signe du réchauffement en cours: le ministère chinois du Commerce a annoncé ce lundi avoir ajouté une dizaine de précurseurs du fentanyl à sa liste des produits soumis à un contrôle à l'exportation vers les Etats-Unis, le Mexique et le Canada .

Washington reprochait jusqu'à récemment à Pékin de ne pas lutter efficacement contre les flux de ces substances chimiques. Le fentanyl est un analgésique opioïde très puissant. Utilisé en médecine, il est détourné en tant que drogue et est à l'origine de nombreux décès aux Etats-Unis.

Le communiqué chinois ne mentionne pas les récentes négociations commerciales, mais la Maison Blanche avait indiqué le 1er novembre que Pékin avait accepté de "mettre fin à l'expédition de certains produits chimiques spécifiques vers l'Amérique du Nord" , dans le cadre de mesures pour "stopper le flux de fentanyl".

Pékin et Washington revoient leur copie sur la taxation de produits ciblés

D'autres mesures d'apaisement, déjà annoncées précédemment, sont entrées en vigueur ce jour.

La Chine prolonge ainsi d'un an la suspension d'une partie des surtaxes douanières imposées aux produits américains . Elle les maintient à 10%.

Le géant asiatique cesse aussi à partir de ce lundi d'appliquer des droits de douanes supplémentaires, imposés depuis mars, sur le soja et un certain nombre d'autres produits agricoles américains . Ces mesures touchaient durement des milieux favorables au président Donald Trump.

Dans l'autre sens, les Etats-Unis portent ce même jour de 20 à 10% une surtaxe douanière infligée à de nombreux produits chinois au nom du manque de volonté supposé de la Chine contre le trafic de fentanyl .

Les mesures d'apaisement de lundi sont les dernières en date prises par Pékin après la rencontre Trump-Xi.

La Chine avait annoncé dimanche 9 novembre suspendre une interdiction d'exportation vers les Etats-Unis de gallium, germanium et d'antimoine, des métaux rares cruciaux pour l'industrie moderne.

Pékin avait également confirmé avoir accepté de suspendre pour un an des restrictions récentes sur différentes exportations, dont certaines liées aux terres rares - des matériaux essentiels pour la défense, l'automobile ou l'électronique.