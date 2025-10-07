 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 12:53

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, AMD, Dollar Tree, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq.

* TESLA TSLA.O devrait présenter mardi une version plus abordable de son SUV Model Y, alors que le constructeur de véhicules électriques cherche à inverser la tendance à la baisse de ses ventes et à regagner des parts de marché dans un contexte de concurrence mondiale croissante. L'action Tesla perd 0,5% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - OpenAI a annoncé lundi lors de sa conférence des développeurs de nouveaux partenariats visant à intégrer ses produits d'IA dans divers secteurs, dans le but de transposer la forte dynamique qu'elle a connue auprès des consommateurs à son activité commerciale.

* AMD AMD.O prend 2,5% en avant-Bourse mardi, porté par des relèvements d'objectifs de cours de la part de Citigroup, Barclays et Bernstein. Le titre avait déjà bondi de 23,7% la veille à la suite d'un

accord pluriannuel

avec OpenAI.

* ALPHABET GOOGL.O - La Cour suprême des États-Unis a rejeté lundi la demande de Google, filiale d'Alphabet, visant à suspendre certaines parties d'une ordonnance lui imposant d'apporter des modifications importantes à sa boutique d'applications Play.

* BOEING BA.N - L'avionneur européen Airbus AIR.PA a franchi mardi une étape commerciale majeure alors que sa famille d'appareils A320 a dépassé celle du concurrent Boeing 737 pour devenir l'avion de ligne le plus livré de l'histoire.

* FORD F.N - Un incendie qui s'est déclaré dans l'usine Novelis d'Oswego, dans l'État de New York, perturbera pendant plusieurs mois les activités de Ford et d'autres constructeurs automobiles, a rapporté lundi le Wall Street Journal.

* EXXON MOBILE XOM.N a déclaré lundi que les fluctuations des prix du pétrole brut au cours du troisième trimestre pourraient avoir un impact sur les bénéfices en amont de la société, allant d'une perte de 100 millions de dollars à un gain pouvant atteindre 300 millions de dollars.

* CONSTELLATION BRANDS STZ.N - Le fabricant des bières Corona et Modelo a annoncé lundi une baisse moins importante que prévu de ses ventes au deuxième trimestre, grâce à une demande stable. Le brasseur a par ailleurs réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après les avoir fortement revues à la baisse le mois dernier, les pressions économiques et les inquiétudes liées à la politique migratoire de la Maison blanche incitant les consommateurs latino-américains aux États-Unis à réduire leurs dépenses en matière de restauration. L'action prend 3,1% en avant-Bourse.

* LUCID LCID.O a annoncé lundi une hausse de 46,6% de ses livraisons au troisième trimestre, grâce à une forte demande pour les véhicules électriques avant l'expiration, la semaine dernière, de crédits d'impôt avantageux, un chiffre qui est toutefois inférieur aux attentes des analystes.

* DOLLAR TREE DLTR.O recule de 2,3% à 85,65 dollars en avant-Bourse, à un creux depuis le 19 mai, Jefferies étant passé de "conserver" à "sous-performance".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

