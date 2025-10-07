Bayer modernise sa marque 'One A Day' avec une nouvelle identité
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 14:55
Selon Lisa Perez, directrice générale de la division Nutritionnels de Bayer Consumer Health North America, cette refonte vise à 'simplifier le choix des vitamines et inspirer la confiance des consommateurs'.
Les nouveaux produits, déjà disponibles chez Walmart, Target, Walgreens, CVS et Amazon, continueront à être déployés jusqu'en 2026. La marque entend ainsi renforcer son positionnement historique tout en s'adaptant aux attentes de santé et de bien-être d'un public plus diversifié.
