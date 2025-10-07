 Aller au contenu principal
Bayer modernise sa marque 'One A Day' avec une nouvelle identité
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 14:55

Bayer annonce une refonte complète de sa marque de compléments alimentaires One A Day, déployée à l'échelle nationale aux États-Unis dès l'automne 2025. La nouvelle identité, centrée sur le concept 'The ONE for you', introduit un design modernisé, des emballages plus lisibles et une communication axée sur les besoins nutritionnels personnalisés.

Selon Lisa Perez, directrice générale de la division Nutritionnels de Bayer Consumer Health North America, cette refonte vise à 'simplifier le choix des vitamines et inspirer la confiance des consommateurs'.

Les nouveaux produits, déjà disponibles chez Walmart, Target, Walgreens, CVS et Amazon, continueront à être déployés jusqu'en 2026. La marque entend ainsi renforcer son positionnement historique tout en s'adaptant aux attentes de santé et de bien-être d'un public plus diversifié.

Valeurs associées

BAYER
27,630 EUR XETRA -2,54%
