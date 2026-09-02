(Actualisé avec Chevron, Tyson, Amrize, Vertiv, cours avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,32% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE - Les valeurs pétrolières sont attendues en légère hausse alors que les cours du brut se stabilisent après avoir atteint des sommets en plus d'un mois dans la matinée. Les opérateurs évaluent le risque de perturbations de l'approvisionnement à la suite de nouvelles frappes américaines et iraniennes dans la nuit.

En parallèle, CHEVRON CVX.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec le Venezuela sur la révision des conditions régissant ses coentreprises dans le pays, tout en prévoyant d'investir plus de 7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, avec pour objectif une production d'environ 600.000 barils par jour.

* SECTEUR DES MÉGACAPITALISATIONS - En avant-Bourse, les entreprises composant le groupe des "Magnificent Seven" évoluent en ordre dispersé: ALPHABET GOOGL.O et TESLA TSLA.O prennent 0,81% et 0,42% respectivement, tandis que NVIDIA NVDA.O et MICROSOFT MSFT.O sont attendues en repli.

* DELL TECHNOLOGIES DELL.N grimpe de près de 10% en avant-Bourse. Le constructeur informatique a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur une forte demande de serveurs dédiés à l'IA.

* GITLAB GTLB.O bondit de 20,9% avant l'ouverture du marché. La plateforme de développement de logiciels a annoncé un chiffre d'affaires de 286,3 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui prévoyaient seulement 273,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* ORACLE ORCL.N - Les pratiques du groupe en matière de licences sont dans le collimateur de la Commission européenne, selon une source proche du dossier.

* OPERA OPRA.O , MICROSOFT MSFT.O - L'éditeur norvégien de navigateurs internet a perdu mercredi son recours contre la décision des autorités de la concurrence de l'UE d'exempter le navigateur Edge de Microsoft des règles du Digital Markets Act, la loi sur les marchés numériques. Le Tribunal de l'Union européenne a donné raison à la Commission européenne qui estime qu'Edge ne constitue pas une voie d'accès importante.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O a dépassé mardi les prévisions concernant ses résultats du quatrième trimestre et a annoncé l'acquisition de Console, une plateforme d'intelligence artificielle. Le groupe estime que les progrès observés dans l'IA font de la cybersécurité une priorité pour les responsables informatiques des entreprises.

En avant-Bourse, le titre recule de 1,6%.

* DROPBOX DBX.O a annoncé mardi qu'environ 5.000 comptes de clients avaient été piratés le mois dernier, les hackers ayant notamment consulté et téléchargé du contenu stocké sur la plateforme de stockage en ligne.

* USA RARE EARTH USAR.O - Jefferies entame le suivi de la valeur à "acheter" avec un objectif de cours à 21 dollars.

* TYSON FOODS TSN.N - Le transformateur de viande américain a contesté les déclarations de la secrétaire du ministère américain de l'Agriculture, Brooke Rollins, selon lesquelles l'entreprise ne vendrait ses usines de transformation de viande bovine récemment fermées qu'à des sociétés ou des producteurs américains, y compris des coopératives.

* AMRIZE AMRZ.N - L'action recule de 3% en pré-ouverture, après que JP Morgan et BofA Global Research ont abaissé leur recommandation sur le titre.

* VERTIV VRT.N a annoncé mercredi que le groupe va acquérir Utility Innovation Group, fournisseur de solutions de micro-réseaux et de gestion de l'énergie pour centres de données, pour environ 1,45 milliard de dollars en numéraire.

L'action du fournisseur d'infrastructures numériques recule d'environ 2% avant la cloche.

(Rédigé par Claude Chendjou et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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