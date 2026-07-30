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Airbus livre à la France un premier NH90 dédié aux forces spéciales
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 14:29
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Le constructeur aéronautique franchit une nouvelle étape du programme NH90 avec la livraison d'une version spécialement développée pour les opérations spéciales.

Airbus annonce la livraison à la Direction générale de l'armement (DGA) du premier hélicoptère NH90 Standard 2, une nouvelle version du NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) conçue pour les forces spéciales françaises. La France a commandé 18 appareils, dont les livraisons doivent s'achever d'ici mi-2029. Ils seront exploités par l'escadron des forces spéciales de l'Aviation légère de l'armée de Terre à Pau.

Cette version intègre notamment le système électro-optique Euroflir 410 D de Safran, un nouveau générateur de cartes numériques, un aménagement pour un troisième membre d'équipage et des fenêtres arrière agrandies permettant l'installation d'armes d'autoprotection. Elle est également préparée pour intégrer rapidement le Direct Aperture System (DAS), un système en cours de développement destiné à améliorer la visibilité de jour comme de nuit dans des conditions difficiles.

Des évolutions supplémentaires comprendront l'utilisation du casque numérique Thales TopOwl, capable d'afficher simultanément les images du DAS et du système électro-optique sur la visière.

Le titre Airbus recule de 2,4% en début d'après-midi.

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