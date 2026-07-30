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Angleterre: 2.877 décès liés aux canicules de mai et juin
information fournie par AFP 30/07/2026 à 15:19
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Une croix lumineuse de pharmacie affiche une température de 37°C le 24 juin 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Une croix lumineuse de pharmacie affiche une température de 37°C le 24 juin 2026 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a estimé à 2.877 le nombre de décès liés à la chaleur lors des épisodes de canicule de mai et juin en Angleterre, dans un rapport publié jeudi.

Le nombre de décès pour l'ensemble de l'année 2026 pourrait être "substantiellement plus élevé", en raison d'autres périodes de températures élevées observées en juillet et non encore prises en compte, prévient l'UKHSA.

L'agence souligne que cette première estimation représente déjà près du double des décès liés à la chaleur enregistrés durant tout l'été 2025 (1.504), et s'approche du record historique de l'été 2022 (2.985).

"Depuis de nombreuses années, nous sommes habitués aux tensions hivernales au sein du NHS", le système public de santé, a commenté la ministre de la Santé, Yvette Cooper. "Mais nous constatons désormais que la chaleur estivale a un impact de plus en plus grave sur la santé de milliers de personnes", a-t-elle souligné dans un communiqué.

Comme d'autres régions d'Europe, l'Angleterre a connu une vague de chaleur fin mai et une autre fin juin, qui se sont traduites par de nouveaux records de températures, avec par exemple un pic de 38°C enregistré le 26 juin dans l'est du pays.

Le mois de juin a été le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques en 1884, et cette canicule exceptionnelle a provoqué la fermeture d'écoles, ou encore des perturbations dans les transports.

Dans le détail, 753 décès sont liés à la canicule de fin mai - qui a duré quatre jours - et 2.124 à celle de juin, qui a duré huit jours.

L'UKHSA indique qu'elle publiera début 2027 les chiffres pour l'ensemble de l'année 2026.

Par ailleurs, l'Angleterre subit une absence de précipitations exceptionnelle, et l'Agence de l'environnement britannique a déclaré mercredi l'état de sécheresse dans un peu plus de la moitié du territoire.

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Environnement
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