L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé et la plupart des Bourses européennes sont passées dans ‌le vert jeudi à mi-séance, aidées par un léger recul des prix du pétrole, alors que le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Liban pourrait ouvrir la voie à un accord plus large entre les États-Unis et ​l'Iran.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,34% pour le Dow Jones, mais une baisse de 0,47% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,22% pour le Nasdaq sur fond de recul des valeurs technologiques.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,08% à 8.238,74 points vers 11h55 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,57% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 0,43%, le FTSEurofirst 300 ​0,13% et le Stoxx 600 avance de 0,17%.

Israël et le Liban sont convenus mercredi d'instaurer un cessez-le-feu afin de mettre fin aux hostilités entre l'État hébreu et le Hezbollah, qui avaient compromis ces derniers jours les efforts visant à parvenir à un accord plus large entre les États-Unis ​et l'Iran.

Cette annonce donne un peu d'élan aux marchés d'actions, les investisseurs attendant de voir si elle ouvre ⁠définitivement la voie à une paix plus durable au Moyen-Orient, Téhéran ayant posé comme condition préalable à tout accord avec Washington la cessation des hostilités au Liban.

Les dernières informations incitent toutefois à la ‌prudence: selon des sources de sécurité, Israël a mené plusieurs attaques dans le sud du Liban jeudi, tandis que l'agence nationale de presse libanaise a rapporté qu'une frappe de drone a tué une personne au guidon d'une moto et fait un blessé.

Les opérateurs attendent avec impatience une issue au conflit qui a complètement bouleversé les plans d'une grande ​partie des banques centrales, lesquelles s'apprêtent à relever leurs taux d'intérêt dans les prochains ‌jours afin de lutter contre l'inflation provoquée par la flambée des prix du pétrole.

Dans la zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) devrait relever son taux ⁠de dépôt à 2,25% le 11 juin prochain, et une nouvelle hausse est probable en septembre, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes.

La Banque du Japon (BoJ) devrait également relever ses coûts d'emprunt lors de la réunion de deux jours qui s'achèvera le 16 juin, à moins qu'une forte escalade du conflit au Moyen-Orient ne vienne perturber les marchés, ont indiqué trois sources à Reuters.

Aux Etats-Unis, les opérateurs estiment à environ 75% la ⁠probabilité que la Réserve fédérale (Fed) relève son taux ‌directeur d'un quart de point d'ici la fin de l'année, contre environ 25% de probabilité qu'il reste inchangé. La banque centrale américaine a par ailleurs noté dans son "libre beige", publié ⁠mercredi après-midi, que l'activité économique restait solide, mais a prévenu des répercussions néfastes de la hausse des prix de l'énergie. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Le concepteur américain de puce Broadcom recule d'environ 12% en avant-Bourse, après ‌avoir publié mercredi soir des résultats inférieurs aux attentes, décevant ainsi les investisseurs qui espéraient une dynamique plus forte grâce à l'essor de l'IA.

VALEURS EN EUROPE

Rémy Cointreau prend plus de 9% ⁠après s'être engagé jeudi à doubler ses ventes dans le "Travel retail" et les marchés émergents et à ajouter environ 100 millions d'euros à son ⁠résultat opérationnel courant (ROC) d'ici 2028‑2029.

Dans son sillage, Pernod Ricard avance ‌de 1,64% et Campari prend 1,86%.

Les valeurs liées à la technologie et notamment à l'IA reculent, dans le sillage des résultats de Broadcom, et après une récente rallye déclenchée par une série de résultats et de prévisions ​optimistes des fabricants de semi-conducteurs.

Soitec cède 8,27% à Paris, ASML recule de 2,36% à Amsterdam et Infineon perd plus de ‌4,7% à Francfort. Nokia, qui profite de l'essor de l'IA, plonge de plus de 8%.

Le secteur de la technologie sur le Stoxx 600 cède 0,99%.

En revanche, les valeurs du secteur des logiciels bondissent, avec Capgemini et Dassault Systèmes gagnant 6,8% et 5,5% ​respectivement. Le secteur prolonge ainsi sa récente reprise après la forte correction subie en début d'année en raison des craintes liées aux bouleversements causés par l'IA.

Partners Group rebondit de 3,5% au lendemain d'un plongeon de 16%, après avoir décidé de plafonner les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars.

Selon des sources proches du dossier, le groupe suisse a signalé jeudi de nouvelles demandes de retrait et devrait plafonner un ⁠deuxième fonds.

CHANGES

Le dollar perd 0,24% face à un panier de devises de référence, tandis l'euro gagne 0,31% à 1,1631 dollar, les investisseurs attendant de voir l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

TAUX

La baisse des prix du pétrole calme quelque peu les tensions sur le marché obligataire, plutôt stable ce jeudi.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule 1,4 point de base à 4,4768%. Celui de l'obligation à deux ans cède 3 points de base à 4,0535%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans est presque inchangé à 3,0350%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède près de 1 point de base à 2,6657%.

PÉTROLE

Le Brentrecule de 2,72% à 95,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 2,7% à 93,43 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 4 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

US 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 213.000 215.000

chômage 30 mai

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)