L'Union Européenne reporte de trois ans les règles de Bâle III sur les risques de marché

Conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE, au siège de la BCE à Francfort

La Commission européenne a ‌annoncé jeudi un report de trois ans de la mise en ​place d'un nouveau cadre de calcul des fonds propres liés aux risques de marché pour les banques, afin d'observer comment les États-Unis et ​le Royaume-Uni mettent en œuvre ces mêmes normes internationales.

L'UE a mis en oeuvre une grande ​partie des règles bancaires dites de Bâle ⁠III mais doit encore instaurer celles relatives à la révision ‌fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB).

La FRTB vise à introduire des techniques de mesure des risques plus sophistiquées, qui permettent ​un alignement plus étroit ‌des exigences de fonds propres sur les risques ⁠auxquels les banques sont effectivement confrontées dans le cadre de leurs activités de marché.

Le report par l'UE de la mise en œuvre de ces ⁠règles vise à ‌éviter de placer les banques européennes dans une situation ⁠moins avantageuse par rapport à leurs homologues américaines et britanniques, alors ‌que les Etats-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas encore ⁠mis en oeuvre le FRTB.

"Les banques européennes doivent pouvoir ⁠rivaliser à armes égales ‌avec leurs homologues internationales", a déclaré la commissaire européenne aux Services ​financiers, Maria Luis Albuquerque.

"Ces mesures ciblées ‌et limitées dans le temps contribuent à préserver des conditions de concurrence équitables sur les ​marchés financiers mondiaux tout en maintenant notre engagement envers les normes de Bâle", a-t-elle ajouté.

"Elles (...) nous donnent le temps nécessaire pour ⁠suivre l'évolution de la situation dans d'autres grandes juridictions avant de déterminer l’approche à long terme la plus appropriée."

Le report de trois ans a été convenu avec la Banque centrale européenne (BCE) et l’Autorité bancaire européenne, ont indiqué des responsables.

(Rédigé par Jan Strupczewski ; version française Blandine Hénault, ​édité par Sophie Louet)