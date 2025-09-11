(Actualisé avec futurs sur indices ; fabricants d'armes à feu, JPMorgan Chase)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,25% pour le Nasdaq.

* Les actions des fabricants d'armes à feu sont en hausse en avant-Bourse, prolongeant la hausse enregistrée lors de la séance précédente, après que Charlie Kirk, militant conservateur américain et allié influent du président américain Donald Trump, a été abattu mercredi.

Le fabricant d'armes à feu SMITH & WESSON BRANDS SWBI.O progresse de 4,7%, tandis que OUTDOOR HOLDING POWW.O gagne 3,3%. Le détaillant d'armes à feu GRABAGUN PEW.N , soutenu par Donald Trump Jr., enregistre une hausse de 3%.

* ORACLE ORCL.N gagne encore 1,6% dans les échanges en avant-Bourse après s'être envolé mercredi de 36%, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 1992. L'entreprise technologique a fait état d'une forte augmentation de la demande des entreprises spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) pour ses services "cloud".

* STARBUCKS SBUX.O - Carlyle Group et EQT, aux côtés de HongShan Capital Group et Boyu Capital, préparent des offres finales pour acquérir une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks, ont déclaré cinq sources proches du dossier.

* NETFLIX NFLX.O a annoncé mercredi que Eunice Kim, directrice des produits depuis 2023, quitterait l'entreprise, et que la directrice de la technologie Elizabeth Stone assumerait cette fonction à titre intérimaire.

* ALIBABA BABA.N - Le groupe chinois de commerce électronique a annoncé jeudi son intention de lever 3,2 milliards de dollars grâce à la vente d'une obligation convertible à coupon zéro afin de financer son expansion internationale et de renforcer son activité de "cloud".

* COUPANG CPNG.N - La société de commerce électronique sud-coréenne, a obtenu mercredi le rejet d'une plainte l'accusant d'avoir fraudé ses actionnaires pendant et après son introduction à la Bourse de New York en 2021.

* BOEING BA.N - Boeing Defense et le syndicat des machinistes ont conclu un accord provisoire pour mettre fin à une grève de cinq semaines dans la région de Saint-Louis, dans le Missourui, ont annoncé mercredi les responsables syndicaux.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N prévoit de s'implanter en Asie l'année prochaine en ouvrant des restaurants en Corée du Sud et à Singapour, afin d'étendre sa présence mondiale alors que les dépenses des consommateurs en matière de restauration hors domicile diminuent sur le marché américain.

* JPMORGAN CHASE JPM.N accélère le recrutement dans son secteur des services bancaires aux entreprises dans la région Asie-Pacifique et vise à augmenter ses effectifs de 20% l'année prochaine dans le cadre d'une stratégie de croissance régionale, ont déclaré des cadres supérieurs à Reuters.

* HUBBELL HUBB.N - Le fabricant d'équipements électriques a annoncé mercredi que son directeur financier, Bill Sperry, quittait ses fonctions et serait remplacé par Joseph Capozzoli à compter du 1er janvier 2026.

* POTBELLY PBPB.O - RaceTrac a accepté mercredi d'acheter la chaîne de sandwichs pour environ 566 millions de dollars, une décision inhabituelle pour un exploitant de magasins de proximité.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)