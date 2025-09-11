 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,08
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 12:26

(Actualisé avec futurs sur indices ; fabricants d'armes à feu, JPMorgan Chase)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,25% pour le Nasdaq.

* Les actions des fabricants d'armes à feu sont en hausse en avant-Bourse, prolongeant la hausse enregistrée lors de la séance précédente, après que Charlie Kirk, militant conservateur américain et allié influent du président américain Donald Trump, a été abattu mercredi.

Le fabricant d'armes à feu SMITH & WESSON BRANDS SWBI.O progresse de 4,7%, tandis que OUTDOOR HOLDING POWW.O gagne 3,3%. Le détaillant d'armes à feu GRABAGUN PEW.N , soutenu par Donald Trump Jr., enregistre une hausse de 3%.

* ORACLE ORCL.N gagne encore 1,6% dans les échanges en avant-Bourse après s'être envolé mercredi de 36%, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 1992. L'entreprise technologique a fait état d'une forte augmentation de la demande des entreprises spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) pour ses services "cloud".

* STARBUCKS SBUX.O - Carlyle Group et EQT, aux côtés de HongShan Capital Group et Boyu Capital, préparent des offres finales pour acquérir une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks, ont déclaré cinq sources proches du dossier.

* NETFLIX NFLX.O a annoncé mercredi que Eunice Kim, directrice des produits depuis 2023, quitterait l'entreprise, et que la directrice de la technologie Elizabeth Stone assumerait cette fonction à titre intérimaire.

* ALIBABA BABA.N - Le groupe chinois de commerce électronique a annoncé jeudi son intention de lever 3,2 milliards de dollars grâce à la vente d'une obligation convertible à coupon zéro afin de financer son expansion internationale et de renforcer son activité de "cloud".

* COUPANG CPNG.N - La société de commerce électronique sud-coréenne, a obtenu mercredi le rejet d'une plainte l'accusant d'avoir fraudé ses actionnaires pendant et après son introduction à la Bourse de New York en 2021.

* BOEING BA.N - Boeing Defense et le syndicat des machinistes ont conclu un accord provisoire pour mettre fin à une grève de cinq semaines dans la région de Saint-Louis, dans le Missourui, ont annoncé mercredi les responsables syndicaux.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N prévoit de s'implanter en Asie l'année prochaine en ouvrant des restaurants en Corée du Sud et à Singapour, afin d'étendre sa présence mondiale alors que les dépenses des consommateurs en matière de restauration hors domicile diminuent sur le marché américain.

* JPMORGAN CHASE JPM.N accélère le recrutement dans son secteur des services bancaires aux entreprises dans la région Asie-Pacifique et vise à augmenter ses effectifs de 20% l'année prochaine dans le cadre d'une stratégie de croissance régionale, ont déclaré des cadres supérieurs à Reuters.

* HUBBELL HUBB.N - Le fabricant d'équipements électriques a annoncé mercredi que son directeur financier, Bill Sperry, quittait ses fonctions et serait remplacé par Joseph Capozzoli à compter du 1er janvier 2026.

* POTBELLY PBPB.O - RaceTrac a accepté mercredi d'acheter la chaîne de sandwichs pour environ 566 millions de dollars, une décision inhabituelle pour un exploitant de magasins de proximité.

(Rédigé par Diana Mandia et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
143,930 USD NYSE -2,15%
BOEING CO
227,480 USD NYSE -0,90%
CHIPOTLE MEXICAN
38,690 USD NYSE -1,93%
COUPANG RG-A
32,120 USD NYSE -0,66%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 490,92 Pts Index Ex -0,48%
HUBBELL
442,390 USD NYSE +1,19%
JPMORGAN CHASE
300,570 USD NYSE +0,92%
NETFLIX
1 247,7100 USD NASDAQ -1,23%
ORACLE
328,620 USD NYSE +36,04%
OUTDOOR HOLDING
1,5100 USD NASDAQ +4,86%
POTBELLY
16,9800 USD NASDAQ +31,32%
S&P 500 INDEX
6 532,04 Pts CBOE +0,30%
SMITH & WSSN BRN
9,3900 USD NASDAQ +6,70%
STARBUCKS
82,8800 USD NASDAQ -1,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank