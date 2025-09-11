 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
New York commémore le 11-Septembre, sur fond de joute électorale
information fournie par AFP 11/09/2025 à 04:35

New York commémore jeudi les attentats du 11-Septembre 2001, un anniversaire grave et habituellement consensuel marqué cette année par la fratricide campagne qui oppose plusieurs démocrates pour la mairie.

A Ground Zero, là où se dressaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center, des proches des quelque 3.000 victimes du drame participeront à la longue cérémonie de lecture des noms de tous les morts, comme désormais à chaque anniversaire.

Dès le crépuscule, deux faisceaux de lumière s'élèveront dans le ciel pour symboliser les tours jumelles, illuminant le sud de Manhattan jusqu’à l’aube. Des concerts gratuits se tiendront dans divers espaces publics de la ville, des cérémonies dans les casernes de pompiers - 39 d'entre eux ont encore perdu la vie en un an des suites de maladies liées au drame.

Donald Trump n'a pas prévu de participer aux cérémonies mais sera présent le soir à New York, à un match de baseball au Yankee Stadium. Son vice-président, JD Vance, se rendra à Ground Zero.

On ignore en revanche si les différents candidats à la mairie de New York seront amenés à se croiser, pour une trêve dans la très âpre campagne qu'ils se livrent.

Dernier coup en date : lors d'un évènement organisé près du site des attentats, l'ex-gouverneur démocrate Andrew Cuomo, qui concourt en indépendant, a associé son principal rival Zohran Mamdani - qui lui est investi par leur parti - à un streamer star de la gauche radicale, Hasan Piker, qui avait déclaré en 2019 que "les Etats-Unis ont mérité le 11-Septembre".

- Le maire Adams en grande difficulté -

Donné largement en tête par les sondages, le jeune élu au conseil municipal de New York, musulman de 33 ans issu d'une famille indo-américaine et "socialiste" revendiqué, avait passé en avril trois heures à discuter en direct avec l'influenceur aux 3 millions de followers sur Twitch, échangeant beignets et accolades.

Peu importe qu'Hasan Piker soit revenu sur son affirmation de 2019 et ait regretté ses propos : pour l'équipe Cuomo cette proximité est une "honte" et constitue la preuve que "Mamdani ne mérite pas d'être maire", selon les mots d'une partisane de l'ancien gouverneur de 67 ans présente à ses côtés lors de l'évènement.

"Andrew Cuomo sait exactement ce qu'il fait. Il tient une conférence de presse pour suggérer que Zohran Mamdani - qui est sur le point de devenir le premier maire musulman de New York - a d'une manière ou d'une autre soutenu le 11-Septembre. C'est infâme, c'est dangereux, et c'est délibéré", a réagi l'équipe de campagne du jeune candidat.

Jusqu'à présent, les attaques contre Zohran Mamdani n'ont pas érodé sa position dans les sondages : 46% d'intentions de vote, contre 24% pour Andrew Cuomo et 15% pour le Républicain Curtis Silwa, selon une récente enquête de l'université Siena pour le New York Times.

Le maire sortant Eric Adams, un démocrate aux prises avec des accusations de corruption, est désormais dans les limbes, crédité de moins de 10% des votes.

Plusieurs médias ont fait état de tractations entre lui et l'administration Trump pour un éventuel poste en échange d'un retrait de la course. Ce que l'intéressé a jusqu'à présent démenti, mais qui rebattrait singulièrement les cartes.

Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont été la cible de quatre attentats-suicides coordonnés, perpétrés par 19 membres du groupe islamiste Al-Qaïda, dirigé par Oussama ben Laden.

A New-York, deux avions de ligne détournés se sont écrasés volontairement contre les tours jumelles du World Trade Center, provoquant leur effondrement en moins de deux heures et la mort de milliers de personnes.

USA 2024

