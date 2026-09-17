(Actualisé avec contrats à terme, Apollo, Lennar et Celcuity)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , de 0,80% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,05% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - La start-up OpenAI a annoncé mercredi qu'elle allait commencer à publier des rapports périodiques sur les comportements inattendus ou non autorisés de ses modèles d'IA, dans un contexte de craintes en matière de sécurité soulevées par les entreprises du secteur elles-mêmes.

Par ailleurs, un groupe de dix banques a accordé un prêt de 22 milliards de dollars à Crux AI, la nouvelle entreprise spécialisée dans le cloud fondée par BLACKSTONE BX.N et ALPHABET, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

* GENERAC GNRC.N - Le fabricant américain d'équipements électriques a annoncé mercredi avoir signé un accord à long terme portant sur la fourniture de groupes électrogènes de secours destinés aux centres de données d'Amazon.

L'action s'envole de 34,5% en pré-ouverture.

* ALPHABET GOOGL.O - Un juge fédéral a estimé que Google devait assouplir ses règles régissant ses enchères publicitaires en ligne et nommer un contrôleur interne chargé de veiller au respect des règles antitrust, sans toutefois aller jusqu'à exiger qu'il mette fin à son monopole dans le domaine des technologies publicitaires.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O va investir 5 milliards de dollars en Inde au cours de la prochaine décennie afin de renforcer sa présence dans le pays, a annoncé jeudi le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs lors du salon SEMICON India, le plus grand salon dédié aux puces électroniques du pays.

* SNAP SNAP.N a annoncé mercredi des partenariats avec des entreprises telles que Salesforce CRM.N , Nvidia NVDA.O et Amazon Web Services, filiale d'AMAZON AMZN.O afin d'intégrer des outils professionnels à ses lunettes de réalité augmentée Specs.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N étudie actuellement différentes options stratégiques pour Energos Infrastructure, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le fournisseur d'infrastructures flottantes de gaz naturel liquéfié (GNL) à plus de 3 milliards de dollars, ont indiqué des sources au fait du dossier.

* LENNAR LEN.N - L'action recule de 3% en pré-ouverture, après que le constructeur immobilier a enregistré un bénéfice net de 283,9 millions de dollars au troisième trimestre, contre près de 591 millions de dollars l'année dernière.

* META META.O - Un tribunal allemand a indiqué jeudi avoir jugé que le géant américain de la technologie était responsable des fausses publicités publiées par des tiers sur ses plateformes Instagram et Facebook et a ordonné au groupe de supprimer ces contenus et de verser des dommages-intérêts.

* CELCUITY CELC.O - L'action de l'entreprise de biotechnologie progresse de 2,3% en pré-ouverture après que JP Morgan a inité la couverture du titre avec une recommandation à "surpondérer".

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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